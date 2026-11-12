T.C. ERZİNCAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

2025/289 Esas sayılı dosya.

Davacı Erzincan Belediyesi tarafından tapu malikleri aleyhine açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ile taşınmazın tescili davasında;

Davacı Erzincan Belediye Başkanlığı; 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince davacı idarece kamulaştırılan aşağıda bilgileri yazılı dava konusu taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ile Erzincan Belediye Başkanlığı adına tescili talep edilmiştir.

Kamulaştırma ve yargılama ile ilgili diğer bilgiler aşağıda gösterilmiştir.

Mahkeme esas numaraları, davalılar, tapu maliki veya malikleri ad ve soyadları, kamulaştırılacak taşınmaz malların tapuda kayıtlı bulunduğu yer, mevkii, pafta, ada, parsel numarası, vasfı, yüzölçümü;

Esas No: 2025/289 - Davalı: Yadigar Ergün, Mecbure Ergün, Hüsamettin Ergün, Hayrettin Ergün, Elif Selvi ve Davut Ergün Tapu Bilgileri: Erzincan İli, Merkez İnönü Mahallesinde 551 Ada 33 Parsel sayılı taşınmazın, davalılar adına kayıtlı olan bölüm.

Yukarıda esas numarası yazılı davada çıkarılan meşruhatlı davetiyelerin tebliğinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabilir.

Açılacak davalarda husumet yukarıda yazılı davacı idareye yöneltilmelidir.

30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işlemleri kesinleşecek ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edilecektir.

Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına Türkiye Vakıflar Bankası Erzincan Şubelerine yatırılacaktır.

Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin davetiyenin tebliği tarihinden itibaren on gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.

2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 4650 sayılı Kanunla değişik 10. maddesinin 5. fıkrası uyarınca mahkemece belirlenen 24/11/2026 tarihli duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekil ile temsil ettirmeniz, aksi takdirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı ve karar verileceği hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.06/11/2026