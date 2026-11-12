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T.C. DÜZCE 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2026/317 Esas 28.09.2026

Konu : Gaiplik Kararı

Maliye Hazinesi ile Düzce Defterdarlığıkayyımlık Bürosu Başkanlığı arasında mahkememizde görülmekte olan TMK. nun 588. maddesinden kaynaklanan gaiplik kararı verilmesi ve kayyım hesabında bulunan bedelin Hazineye devri davası nedeniyle;

"davacı kurumun, Düzce 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2011/155 Esas - 2011/317 Karar sayılı ilamı gereğince kim olduğu bilinmeyen Düzce ili, Merkez ilçesi, Şıralok mahallesinde bulunan tapu sicilinin 164 parsel numarasında kayıtlı taşınmazda paydaş olan İdris oğlu Muhsin'e ait olan T.C Ziraat Bankası Düzce Şubesi hesabında bulunan para yönünden kayyım tayin edildiği, kayyım tarafından yönetilen T.C Ziraat Bankası hesabında bulunan mevduatların Hazineye intikaline karar verilmesi davası nedeniyle gaipliğine karar verilmesi istenilen İdris oğlu Muhsin'in gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususunun" 6 ay ara ile 2 kez ulusal yayın yapan gazetede yayınlanması, gaipliğine karar verilen gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 28.09.2026

Basın No: ILN02593844 #ilan.gov.tr