İSTANBUL VAKIFLAR 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İHALE İLANLARI

1-İHALE

Aşağıda vasıfları yazılı olan Vakıf taşınmaz, İhale dosyasında mevcut Şartname ve Eklerinde belirtilen esaslar dahilinde, Restore edilerek kullanılmak-işletilmek üzere, belirlenen kira bedelleri üzerinden artış yapılmak suretiyle "Vakıf Kültür Varlıklarının Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiraya Verilmesi İşlemlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" kapsamında uzun süreli olarak (Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiralama) ihalesine çıkarılmıştır.

İhaleye Konu Vakıf Kültür Varlığı Taşınmazın;

İli İstanbul İlçesi Üsküdar Mahallesi Aziz Mahmut Hüdayi (Tapu: Gülfem Hatun) Cadde-Sk.-Mevkii Açık Türbe Sokak Ada 441 Parsel 31 Yüzölçümü (m2) 48,17 m² Hisse Miktarı Tam Cinsi Ahşap ev Vakfı Piyale Mustafa Ağa Vakfı

İhaleye Konu İş'in;

Adı-Niteliği Mülkiyeti Piyale Mustafa Ağa Vakfı adına kayıtlı, İstanbul ili, Üsküdar ilçesi, Aziz Mahmut Hüdayi Mahallesinde bulunan, 441 ada 31 parsel sayılı 48,17 m² sahalı "ahşap ev" vasıflı eski eser tescilli taşınmazın; Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisi'nin 21.09.2026 tarihli ve 557/543 nolu Kararında belirtilen (Ek-12) asgari şartlar çerçevesinde; 30 yıl süreyle "Konut/Ofis" fonksiyonunda kullanılmak üzere ihya edilecek Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiralama İhalesi Mevcut İmar Durumu - Fonksiyonu - İhale Usulü Açık Teklif Usulü (Yönetmelik 25. maddesi) Süresi 30 Yıldır. (Restorasyon-Onarım süresi: 3 Yıl + Kullanma-İşletme süresi: 27 Yıl). Sözleşme süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihinden itibaren başlatılması Asgari Aylık Kira Bedeli 1) Sözleşme süresinin; 3 yıl inşaat/restorasyon süresi dahil olmak üzere toplam 30 yıl olması, 2) İşin süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihi itibariyle başlatılması, yer teslim tarihinin 12 (oniki) aydan fazla olmaması, 3) Yer teslim tarihinden itibaren kira bedellerinin; -İlk yılın aylık kirasının 2.000,00 TL olması, -2. ve 3. yıl için aylık kira bedelinin bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında artırılmasıyla bulunacak bedel olması, -4. yıl aylık kira bedelinin; 12.000,00 TL.'ye önceki 3 yılın TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) artışı yapılmasıyla hesap edilecek bedel üzerinden alınması, -5. yıldan 12. yılın sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında artırılmasıyla bulunacak bedel olması, -13. yılın kira bedelinin, bir önceki yılın kira bedeline %50 kira artışı yapılarak oluşacak bedele TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında artış yapılmasıyla hesap edilecek bedel üzerinden alınması, -14. yıldan işin (30.yılın sonuna kadar) süresinin sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında artırılmasıyla bulunacak bedel olması, Tahmin Edilen Bedel (Restorasyon-Onarım Bedeli) 2.940.562,75-TL (İkimilyondokuzyüzkırkbinbeşyüzaltmışikiTürklirasıyetmişbeşKuruş) Tahmin edilen bedel, restorasyon bedeli olup; varsa proje, çevre düzenleme, yıkım maliyeti vb. tüm maliyetleri de kapsar.) Geçici Teminat 88.216,88-TL (SeksensekizbinikiyüzonaltıTürklirasıseksensekizKuruş)'dur. (Bu bedel tahmin edilen bedelin %3 'üdür.) İhale Dokümanlarının: (Görüleceği, Satın alınacağı ve Teslim Edileceği) Adres Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 3. katındaki İhale Kalem Bürosu Tlf. 0216 695 21 00 Dahili:7236-7220 e-mail :istanbul2@vgm.gov.tr. – İnternet Adresi: www.vgm.gov.tr /ihaleler İhale Doküman Bedeli 3.000,00.-TL İhalenin Yapılacağı Adres İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü, Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Hizmet Binasının -1. Katında bulunan İhale Salonu Teklif Verilecek Son Tarih ve Saati 03/12/2026, 11:00 İhale Tarih ve Saati 03/12/2026, 11:00

2-İHALE

Aşağıda vasıfları yazılı olan Vakıf taşınmaz, İhale dosyasında mevcut Şartname ve Eklerinde belirtilen esaslar dahilinde, Restore edilerek kullanılmak-işletilmek üzere, belirlenen kira bedelleri üzerinden artış yapılmak suretiyle "Vakıf Kültür Varlıklarının Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiraya Verilmesi İşlemlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" kapsamında uzun süreli olarak (Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiralama) ihalesine çıkarılmıştır.

İhaleye Konu Vakıf Kültür Varlığı Taşınmazın;

İli İstanbul İlçesi Beykoz Mahallesi Yalıköy Cadde-Sk.-Mevkii Çeşme Çıkmazı Ada 450 Parsel 17 Yüzölçümü (m2) 82,10 m² Hisse Miktarı Tam Cinsi Ahşap ev Vakfı Serbostani Mustafa Ağa Vakfı

İhaleye Konu İş'in;

Adı-Niteliği Mülkiyeti Serbostani Mustafa Ağa Vakfı adına kayıtlı, İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Yalıköy Mahallesinde bulunan, 450 ada 17 parsel sayılı 82,10 m² sahalı "ahşap ev" vasıflı eski eser tescilli taşınmazın; Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisi'nin 03.08.2026 tarihli ve 446/439 nolu Kararında belirtilen (Ek-12) asgari şartlar çerçevesinde; 30 yıl süreyle "Konut/Ofis" fonksiyonunda kullanılmak üzere Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiralama İhalesi Mevcut İmar Durumu - Fonksiyonu - İhale Usulü Açık Teklif Usulü (Yönetmelik 25. maddesi) Süresi 30 Yıldır. (Restorasyon-Onarım süresi: 3 Yıl + Kullanma-İşletme süresi: 27 Yıl). Sözleşme süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihinden itibaren başlatılması Asgari Aylık Kira Bedeli 1) Sözleşme süresinin; 3 yıl inşaat/restorasyon süresi dahil olmak üzere toplam 30 yıl olması, 2) İşin süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihi itibariyle başlatılması, yer teslim tarihinin 12 (oniki) aydan fazla olmaması, 3) Yer teslim tarihinden itibaren kira bedellerinin; -İlk yılın aylık kirasının 3.000,00 -TL olması, -2. ve 3. yıl için aylık kira bedelinin bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında artırılmasıyla bulunacak bedel olması, -4. yıl aylık kira bedelinin; 12.000,00 -TL'ye önceki 3 yılın TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) artışı yapılmasıyla hesap edilecek bedel üzerinden alınması, -5. yıldan 15. yılın sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında artırılmasıyla bulunacak bedel olması, -16. yılın kira bedelinin, bir önceki yılın kira bedeline %50 kira artışı yapılarak oluşacak bedele TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında artış yapılmasıyla hesap edilecek bedel üzerinden alınması, -17. yıldan işin (30.yılın sonuna kadar) süresinin sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında artırılmasıyla bulunacak bedel olması, Tahmin Edilen Bedel (Restorasyon-Onarım Bedeli) 5.200.611,66-TL (BeşmilyonikiyüzbinaltıyüzonbirTürklirasıaltmışaltıKuruş) Tahmin edilen bedel, restorasyon bedeli olup; varsa proje, çevre düzenleme, yıkım maliyeti vb. tüm maliyetleri de kapsar.) Geçici Teminat 156.018,35-TL (YüzellialtıbinonsekizTürklirasıotuzbeşKuruş)'dur. (Bu bedel tahmin edilen bedelin %3 'üdür.) İhale Dokümanlarının: (Görüleceği, Satın alınacağı ve Teslim Edileceği) Adres Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 3. katındaki İhale Kalem Bürosu Tlf. 0216 695 21 00 Dahili:7236-7220 e-mail :istanbul2@vgm.gov.tr. – İnternet Adresi: www.vgm.gov .tr /ihaleler İhale Doküman Bedeli 3.000,00.-TL İhalenin Yapılacağı Adres İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü, Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Hizmet Binasının -1. Katında bulunan İhale Salonu Teklif Verilecek Son Tarih ve Saati 08/12/2026, 11:00 İhale Tarih ve Saati 08/12/2026, 11:00

3-İHALE

Aşağıda vasıfları yazılı olan Vakıf taşınmaz, İhale dosyasında mevcut Şartname ve Eklerinde belirtilen esaslar dahilinde, Restore edilerek kullanılmak-işletilmek üzere, belirlenen kira bedelleri üzerinden artış yapılmak suretiyle "Vakıf Kültür Varlıklarının Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiraya Verilmesi İşlemlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" kapsamında uzun süreli olarak (Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiralama) ihalesine çıkarılmıştır.

İhaleye Konu Vakıf Kültür Varlığı Taşınmazın;

İli İstanbul İlçesi Üsküdar Mahallesi Aziz Mahmut Hüdayi Cadde-Sk.-Mevkii Mehmetpaşa Ada 379 Parsel 8 Yüzölçümü (m2) 276,76 m² Hisse Miktarı Tam Cinsi Basmahane Vakfı Sultan Mustafa Han-ı Salis Bin Sultan Ahmed Han Vakfı

İhaleye Konu İş'in;

Adı-Niteliği İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Aziz Mahmut Hüdayi Mahallesinde bulunan, 379 ada, 8 parsel nolu, 276,76 m² yüz ölçümlü "Basmahane" vasıflı taşınmazın, Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisi'nin 28.04.2025 tarihli ve 263/239 nolu Kararında belirtilen (Ek-12) asgari şartlar çerçevesinde; "Ticari (Kafe/Restoran/Ofis)" fonksiyonunda değerlendirilmek üzere 25 (yirmibeş) yıl süreyle Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiralama İhalesi Mevcut İmar Durumu - Fonksiyonu Park Alanı İhale Usulü Açık Teklif Usulü (Yönetmelik 25. maddesi) Süresi 25 Yıldır. (Restorasyon-Onarım süresi: 3 Yıl + Kullanma-İşletme süresi: 22 Yıl). Sözleşme süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihinden itibaren başlatılması Asgari Aylık Kira Bedeli 1) Toplam sözleşme süresinin; yer teslimi tarihinden itibaren 3 yılı inşaat süresi olmak üzere toplam 25 yıl olması, 2) İşin süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihi itibariyle başlatılması, 3)Yer teslim tarihinden itibaren kira bedellerinin; 1. yıl aylık kirasının 5.000,00-TL olması, 2. ve 3. yıl aylık kira bedelinin, bir önceki yılın TÜFE on iki aylık ortalaması oranında artırılarak belirlenmesi, - 4. yılın başından itibaren kira bedelinin aylık 15.000,00 TL + önceki 3 yılın TÜFE artışının eklenerek belirlenmesi, - 5. yıldan 13. yılın sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kirası + TÜFE artışı yapılarak belirlenmesi, - 14. yıl kirasının günün piyasa rayiçleri dikkate alınarak 13. yıl kirası + TÜFE'den (bir önceki yılın kira bedelinin TÜFE oniki aylık ortalamalara göre değişim (%) oranı esas alınarak) az olmamak kaydı ile İdarece belirlenecek iki SPK lisanslı şirket tarafından hesaplanacak bedellerin ortalaması alınarak Komisyon Kararı ile yeniden belirlenmesi ve bu bedel üzerinden alınması, - 15. yıldan sözleşme süresinin sonuna kadar her yıl bir önceki yılın kira bedelinin TÜFE oranında artırılarak belirlenmesi. Tahmin Edilen Bedel (Restorasyon-Onarım Bedeli) 4.387.235,47-TL (DörtmilyonüçyüzseksenyedibinikiyüzotuzbeşTürklirasıkırkyediKuruş) Tahmin edilen bedel, restorasyon bedeli olup; varsa proje, çevre düzenleme, yıkım maliyeti vb. tüm maliyetleri de kapsar.) Geçici Teminat 131.617.07-TL (YüzotuzbirbinaltıyüzonyediTürklirasıyediKuruş)'dur. (Bu bedel tahmin edilen bedelin %3 'üdür.) İhale Dokümanlarının: (Görüleceği, Satın alınacağı ve Teslim Edileceği) Adres Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 3. katındaki İhale Kalem Bürosu Tlf. 0216 695 21 00 Dahili:7236-7220 e-mail :istanbul2@vgm.gov.tr. – İnternet Adresi: www.vgm.gov.tr /ihaleler İhale Doküman Bedeli 3.000,00.-TL İhalenin Yapılacağı Adres İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü, Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Hizmet Binasının -1. Katında bulunan İhale Salonu Teklif Verilecek Son Tarih ve Saati 09/12/2026, 11:00 İhale Tarih ve Saati 09/12/2026, 11:00

4-İHALE

Aşağıda vasıfları yazılı olan Vakıf taşınmaz, İhale dosyasında mevcut Şartname ve Eklerinde belirtilen esaslar dahilinde, Restore edilerek kullanılmak-işletilmek üzere, belirlenen kira bedelleri üzerinden artış yapılmak suretiyle "Vakıf Kültür Varlıklarının Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiraya Verilmesi İşlemlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" kapsamında uzun süreli olarak (Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiralama) ihalesine çıkarılmıştır.

İhaleye Konu Vakıf Kültür Varlığı Taşınmazın;

İli İstanbul İlçesi Kartal Mahallesi Gümüşpınar (Eski Soğanlık) Cadde-Sk.-Mevkii Samandıra Caddesi Ada 10261 ada (eski:1071) Parsel 7 Yüzölçümü (m2) 300,66 m² Hisse Miktarı Tam Cinsi " Kargir Hamam " Vakfı Ahmet Efendi Vakfı

İhaleye Konu İş'in;

Adı-Niteliği Mülkiyeti Ahmet Efendi Vakfına ait, İstanbul İli, Kartal İlçesi, Gümüşpınar Mahallesi'nde bulunan, 10261 ada (eski:1071 ada), 7 parsel sayılı, 300,66 m² sahalı "Kargir Hamam" vasıflı taşınmazın; Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisi'nin 03.11.2025 tarihli ve 690/647 nolu Kararında belirtilen (Ek-12) şartlar çerçevesinde; "Hamam/Kafe'' fonksiyonunda kullanılmak üzere 35 (otuzbeş) yıl süreyle Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiralama İhalesi Mevcut İmar Durumu - Fonksiyonu Konut (Tescilli Parsel) İhale Usulü Açık Teklif Usulü (Yönetmelik 25. maddesi) Süresi 35 Yıldır. (Restorasyon-Onarım süresi: 3 Yıl + Kullanma-İşletme süresi: 32 Yıl). Sözleşme süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihinden itibaren başlatılması Asgari Aylık Kira Bedeli 1) Sözleşme süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihinden başlatılması; a) Sözleşme süresinin; 3 yıl inşaat/restorasyon süresi dahil olmak üzere toplam 35 yıl olması, b) Hamam / Kafe fonksiyonunda kullanılmak üzere ihya edilecek taşınmazın kira bedellerinin; - İlk yılın aylık kirasının 3.000,00-TL olması, - 2. ve 3. yıl için aylık kira bedellerinin bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedel olması, - 4. yılın aylık kira bedelinin; 12.500,00-TL'ye önceki 3 yılın TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) artışı yapılmasıyla hesap edilecek bedel olması, - 5. yıldan 19. yılın sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim (%) oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedel olması, - 20. yılın aylık kira bedelinin, bir önceki yılın aylık kira bedeline %50 kira artışı yapılarak oluşacak bedelin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)'nin on iki aylık ortalamalara göre değişim oranında artış yapılmasıyla hesap edilecek bedelin alınması. - 21. yıldan sözleşme (35. yılın sonuna kadar) süresinin sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)'nin on iki aylık ortalamalara göre değişim oranında artış yapılmasıyla hesap edilecek bedel olarak alınması, Tahmin Edilen Bedel (Restorasyon-Onarım Bedeli) 4.873.697,02-TL (DörtmilyonsekizyüzyetmişüçbinaltıyüzdoksanyediTürklirasıikiKuruş) Tahmin edilen bedel, restorasyon bedeli olup; varsa proje, çevre düzenleme, yıkım maliyeti vb. tüm maliyetleri de kapsar.) Geçici Teminat 146.210,91-TL (YüzkırkaltıbinikiyüzonTürklirasıDoksanbirKuruş)'dur. (Bu bedel tahmin edilen bedelin %3 'üdür.) İhale Dokümanlarının: (Görüleceği, Satın alınacağı ve Teslim Edileceği) Adres Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 3. katındaki İhale Kalem Bürosu Tlf. 0216 695 21 00 Dahili:7236-7220 e-mail :istanbul2@vgm.gov.tr. – İnternet Adresi: www.vgm.gov.tr /ihaleler İhale Doküman Bedeli 3.000,00.-TL İhalenin Yapılacağı Adres İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü, Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Hizmet Binasının -1. Katında bulunan İhale Salonu Teklif Verilecek Son Tarih ve Saati 10/12/2026, 11:00 İhale Tarih ve Saati 10/12/2026, 11:00

İhalelere Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve İsteklilerde Aranan Şartlar:

1) İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri, Şartnamenin (11.3.) maddesine uygun olarak hazırlanmış (DIŞ ZARF) İçerisinde şartnamede belirtilen tarih ve saate kadar belirtilen adrese, elden teslim etmeleri veya posta yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir. (Teklif verilecek son saate kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.)

a) İletişim Bilgi Formu; Türkiye'de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi vb. bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun İletişim Bilgi Formu (Ek:1),

b) FaaliyetBelgesi:Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili meslek odası belgesi,

b.1. Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

b.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından,

ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir.)

c) İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

c.1. Gerçek kişi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz

edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

c.2. Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki

görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

d) Vekâletname ve Noter Tasdikli İmza Beyannamesi; İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

e) Geçici Teminat Mektubu (Ek:2) veya Geçici Teminat Bedelinin Yatırıldığına Dair Makbuz; Ekli örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu ve Ek Teminat Mektubu (Ek:2) veya geçici ve ek teminat bedelinin Vakıf Katılım Üsküdar Şubesinde bulunan Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul 2.Bölge Müdürlüğü adına (TR860021000000104834200004) numaralı İdare hesabına (İşin adı ile birlikte ihaleye katılan tüzel veya gerçek kişiliğin adı-soyadı/ünvanı ile vergi numarası ve Geçici Teminat Bedeli olduğu belirtilmek suretiyle) nakit olarak yatırıldığına dair geçici teminat makbuzu.

f) Ortak Girişim Beyannamesi; İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde ekli örneğe uygun Ortak Girişim Beyannamesi(Ek:3)

g) Banka Referans Mektubu; Tahmin edilen bedelin %50'si kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini gösterir ekli örneğe uygun banka referans mektubu (Ek:4) (Banka referans mektuplarının ihaleyi yapan İdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra -ilk ilan günü dahil- düzenlenmiş olması gerekmektedir.)

h) İş Deneyim Belgesi veya Alt Yüklenici Taahhütnamesi: Tahmin edilen bedelin %50'sinden az olmamak üzere ihale şartnamesinde belirtilen şartlarda "İş Deneyim Belgesi" veya İhale konusu işin söz konusu İş Deneyim Belgesine sahip alt yüklenicilere yaptıracağına dair ekli örneğe uygun "Alt Yüklenici Taahhütnamesi" (Ek:5).

ı)Vergi Borcu Olmadığına Dair Belge; İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge,

i) Prim Borcu Olmadığına Dair Belge; İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması,

j) İhalelerden Yasaklı Olmadığına Dair Belge; İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, ekli örneğe uygun İhalelerden Yasaklılık Durum Formu (Ek:6),

k) İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz,

l) Yer Görme Belgesi;İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair, ekli örneğe uygun Yer Görme Formu (Ek:7)

m) Terör örgütleriyle iltisaklı olmadığına dair belge: Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmadığına dair noterde düzenlenmiş taahhütname (EK:11)

n) İç Zarf ve Teklif Mektubu: Şartnamenin (11.1.) maddesinde açıklandığı şekilde hazırlanmış olan İç Zarf içerisinde Şartnamenin (11.2.) maddesinde açıklandığı şekilde hazırlanmış ekli örneğe uygun Teklif Mektubu (Ek:8) sunmaları gerekmektedir.

2-) Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (ı), (i), (j) ve (m) bentlerindeki belgeleri temin etmekle mükelleftir.

3-) İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanan suretini vermek zorundadır.

4-) İhaleye katılmak üzere, kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

5-) Telgraf veya faksla yapılan müracaatlar kabul edilmez. Posta yoluyla müracaatta bulunulması durumunda postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.

6-) İdareye verilen veya ulaşan teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değişiklik yapılamaz.

7-) İşbu ilan metni, mevzuatı gereği ilanda bulunması gerekli zorunlu özet bilgileri içermekte olup, ihaleye katılımla ilgili hususlarda ihale şartnamesi ve eklerinin görülmesi/incelenmesi ve katılım için satın alınması gerekmektedir.

8-) İhale dokümanları, (bedeli ödenmek suretiyle) isteklilerin yetkilisi veya resmi vekiline teslim edilir.

9-) İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İLAN OLUNUR

Basın No: ILN02590058 #ilan.gov.tr