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BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

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Giriş Tarihi :13 Kasım 2026 , 00:01
Giriş Tarihi :13 Kasım 2026, 00:00 Güncelleme Tarihi :13 Kasım 2026, 00:01

DÜZELTME İLANI

EV TEMİZLİĞİ HİZMETİ ALINACAKTIR ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda , düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.

İhale Kayıt Numarası (İKN)

:

2026/2181712

1- İdarenin

1.1. Adı

:

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

1.2. Adresi

:

Güneşli Mahallesi Mahmutbey Caddesi No:97 BAĞCILAR/İSTANBUL

1.3. Telefon numarası

:

05305547125

1.4. Ön yeterlik/İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-Düzeltmeye Konu İlanın Yayımlandığı

2.1. Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı

:

06.11.2026 - 5736

2.2. Gazetenin, internet haber sitesinin adı ve tarihi (yayımlanmış ise)

:

HALKIN GAZETESİ BİRGÜN - 07.11.2026 /www.takvim.com.tr – 07.11.2026

3- Düzeltilen [madde/maddeler ]

İlanın 4.3.2 Kalite ve Standarda ilişkin belgeler: ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi ve
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem Belgesi idare tarafından kaldırılmıştır.

Basın No: ILN02592668 #ilan.gov.tr