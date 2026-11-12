DÜZELTME İLANI

EV TEMİZLİĞİ HİZMETİ ALINACAKTIR ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda , düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2026/2181712 1- İdarenin 1.1. Adı : BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 1.2. Adresi : Güneşli Mahallesi Mahmutbey Caddesi No:97 BAĞCILAR/İSTANBUL 1.3. Telefon numarası : 05305547125 1.4. Ön yeterlik/İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-Düzeltmeye Konu İlanın Yayımlandığı 2.1. Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı : 06.11.2026 - 5736 2.2. Gazetenin, internet haber sitesinin adı ve tarihi (yayımlanmış ise) : HALKIN GAZETESİ BİRGÜN - 07.11.2026 /www.takvim.com.tr – 07.11.2026 3- Düzeltilen [madde/maddeler ]

İlanın 4.3.2 Kalite ve Standarda ilişkin belgeler: ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi ve

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem Belgesi idare tarafından kaldırılmıştır.

Basın No: ILN02592668 #ilan.gov.tr