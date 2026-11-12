DÜZELTME İLANI
EV TEMİZLİĞİ HİZMETİ ALINACAKTIR ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda , düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.
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İhale Kayıt Numarası (İKN)
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:
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2026/2181712
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1- İdarenin
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1.1. Adı
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:
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BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
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1.2. Adresi
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:
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Güneşli Mahallesi Mahmutbey Caddesi No:97 BAĞCILAR/İSTANBUL
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1.3. Telefon numarası
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05305547125
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1.4. Ön yeterlik/İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet adresi
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:
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2-Düzeltmeye Konu İlanın Yayımlandığı
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2.1. Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı
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:
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06.11.2026 - 5736
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2.2. Gazetenin, internet haber sitesinin adı ve tarihi (yayımlanmış ise)
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HALKIN GAZETESİ BİRGÜN - 07.11.2026 /www.takvim.com.tr – 07.11.2026
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3- Düzeltilen [madde/maddeler ]
İlanın 4.3.2 Kalite ve Standarda ilişkin belgeler: ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi ve
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem Belgesi idare tarafından kaldırılmıştır.
Basın No: ILN02592668 #ilan.gov.tr