YEDİTEPE VERASET VE HARÇLAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEDİTEPE VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLANEN TEBLİĞ

SOYAD AD / ÜNVAN VERGİ NO T.C.KİMLİK NO ADRES VERGİ DÖNEMİ VERGİ/CEZA NEVİ ANA TAKİP NO VERGİ/CEZA MİKTARI İZZET AKYAR 0430032582 55531035052 11910 WATERSTONE LOOP DR 34786 WİNDERMERE,FL / AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ 201501201501 9339 2026091166duJ0000003 850.040.837,60 İZZET ÖZKAN 6980464072 13478548752 PW ZAANDAM/HOLLANDA PW ZAANDAM / HOLLANDA KRALLIĞI 201501201501 9339 2026091166duP0000002 850.040.837,60 AHMET TAŞKAN 8270109972 48877417286 Van Heuven Goedhartlaan 63 3527 CG Utrecht / HOLLANDA KRALLIĞI 201501201501 9339 2026091166duR0000005 850.040.837,60 NACİ TOSUN 8580062839 20837391362 KISIKLI MAH. BAHA SK. No: 23 / 8 ÜSKÜDAR İSTANBUL 201501201501 9339 2026091166duR0000003 850.040.837,60

Yeditepe Veraset ve Harçlar Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup,yukarıda adı, soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunmamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.nun 103 ve 106.maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ay sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler işbu ilan neşri tarihinden itibaren bir ay sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

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