YEDİTEPE VERASET VE HARÇLAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEDİTEPE VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLANEN TEBLİĞ
|SOYAD AD / ÜNVAN
|VERGİ NO
|T.C.KİMLİK NO
|ADRES
|VERGİ DÖNEMİ
|VERGİ/CEZA NEVİ
|ANA TAKİP NO
|VERGİ/CEZA MİKTARI
|İZZET AKYAR
|0430032582
|55531035052
|11910 WATERSTONE LOOP DR 34786 WİNDERMERE,FL / AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
|201501201501
|9339
|2026091166duJ0000003
|850.040.837,60
|İZZET ÖZKAN
|6980464072
|13478548752
|PW ZAANDAM/HOLLANDA PW ZAANDAM / HOLLANDA KRALLIĞI
|201501201501
|9339
|2026091166duP0000002
|850.040.837,60
|AHMET TAŞKAN
|8270109972
|48877417286
|Van Heuven Goedhartlaan 63 3527 CG Utrecht / HOLLANDA KRALLIĞI
|201501201501
|9339
|2026091166duR0000005
|850.040.837,60
|NACİ TOSUN
|8580062839
|20837391362
|KISIKLI MAH. BAHA SK. No: 23 / 8 ÜSKÜDAR İSTANBUL
|201501201501
|9339
|2026091166duR0000003
|850.040.837,60
Yeditepe Veraset ve Harçlar Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup,yukarıda adı, soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunmamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.nun 103 ve 106.maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ay sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler işbu ilan neşri tarihinden itibaren bir ay sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
Basın No: ILN02592200 #ilan.gov.tr