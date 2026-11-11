Örnek No:55*

T.C. OSMANİYE İCRA DAİRESİ

2026/8017 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/8017 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Osmaniye İl, Merkez İlçe, RIZAİYE Mahalle/Köy, Kadirli Yolu Mevkii, 760 Ada, 17 Parsel, Bilirkişi ra ...

Adresi : Osmaniye Merkez Rızaiye Mah. Osmaniye Merkez / OSMANİYE

Yüzölçümü : 352 m2

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Rızaiye mahallesi 760 Ada 17 nolu taşınmazın 1/1000 ölçekli imar planı içerisinde kaldığı veplanda '' K1 konut alanı''olarak planlandığı, taşınmazın deprem sonrası yeni plan notlarına göretaşınmazın yüz ölçümüme göre 4 kataTİCK(Ticari+Konut) alanlı olup, Taks; 0,40 Kkas; 2,00 yapılaşma şartlarına sahiptir. Taşınmazda imar planı gereğiyol terki olmadığı görülmüştür.

Kıymeti : 10.247.250,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİR

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/01/2027 - 10:23

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/01/2027 - 10:23 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/02/2027 - 10:23

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/02/2027 - 10:23

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Osmaniye İl, Merkez İlçe, RIZAİYE Mahalle/Köy, Kadirli Yolu Mevkii, 752 Ada, 3 Parsel, Bilirkişi rap ...

Adresi : Osmaniye Merkez Rızaiye Osmaniye Merkez / OSMANİYE

Yüzölçümü : 386,26 m2

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Rızaiye mahallesi 752 Ada 3 nolu taşınmazın 1/1000 ölçekli imar planı içerisinde kaldığı veplanda '' K1 konut alanı''olarak planlandığı, taşınmazın deprem sonrası yeni plan notlarına göretaşınmazın yüz ölçümüme göre 3 kata Ayrık NizamKonut Alanlı olup, Taks; 0,35 Kkas; 1,05 yapılaşma şartlarına sahiptir. Taşınmazda imar planı gereği yaklaşık 10-12 m² lik yol terki olduğu görülmüştür. Taşınmazdaki inşaat alanı parsel alan büyüklüğüne göre değişkenlik göstermektedir

Kıymeti : 3.283.510,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİR

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/01/2027 - 10:11

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/01/2027 - 10:11 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/02/2027 - 10:11

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Bitiş Tarih ve Saati : 12/02/2027 - 10:11

06/11/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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