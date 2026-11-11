T.C. OSMANİYE İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*
2026/8017 ESAS
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/8017 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Osmaniye İl, Merkez İlçe, RIZAİYE Mahalle/Köy, Kadirli Yolu Mevkii, 760 Ada, 17 Parsel, Bilirkişi ra ...
Adresi : Osmaniye Merkez Rızaiye Mah. Osmaniye Merkez / OSMANİYE
Yüzölçümü : 352 m2
İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Rızaiye mahallesi 760 Ada 17 nolu taşınmazın 1/1000 ölçekli imar planı içerisinde kaldığı veplanda '' K1 konut alanı''olarak planlandığı, taşınmazın deprem sonrası yeni plan notlarına göretaşınmazın yüz ölçümüme göre 4 kataTİCK(Ticari+Konut) alanlı olup, Taks; 0,40 Kkas; 2,00 yapılaşma şartlarına sahiptir. Taşınmazda imar planı gereğiyol terki olmadığı görülmüştür.
Kıymeti : 10.247.250,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİR
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 07/01/2027 - 10:23
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Bitiş Tarih ve Saati : 14/01/2027 - 10:23
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 04/02/2027 - 10:23
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Bitiş Tarih ve Saati : 11/02/2027 - 10:23
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Osmaniye İl, Merkez İlçe, RIZAİYE Mahalle/Köy, Kadirli Yolu Mevkii, 752 Ada, 3 Parsel, Bilirkişi rap ...
Adresi : Osmaniye Merkez Rızaiye Osmaniye Merkez / OSMANİYE
Yüzölçümü : 386,26 m2
İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Rızaiye mahallesi 752 Ada 3 nolu taşınmazın 1/1000 ölçekli imar planı içerisinde kaldığı veplanda '' K1 konut alanı''olarak planlandığı, taşınmazın deprem sonrası yeni plan notlarına göretaşınmazın yüz ölçümüme göre 3 kata Ayrık NizamKonut Alanlı olup, Taks; 0,35 Kkas; 1,05 yapılaşma şartlarına sahiptir. Taşınmazda imar planı gereği yaklaşık 10-12 m² lik yol terki olduğu görülmüştür. Taşınmazdaki inşaat alanı parsel alan büyüklüğüne göre değişkenlik göstermektedir
Kıymeti : 3.283.510,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİR
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 08/01/2027 - 10:11
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Bitiş Tarih ve Saati : 15/01/2027 - 10:11
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 05/02/2027 - 10:11
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Bitiş Tarih ve Saati : 12/02/2027 - 10:11
06/11/2026 (İİK m.114 ve m.126)
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