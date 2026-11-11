T.C ÖDEMİŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
AŞAĞIDA BİLGİLERİ BELİRTİLEN
TAŞINMAZLARIN SATILMASINA İLİŞKİN İHALE İLANIDIR.
- Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda mahalle, ada, parsel ve cins bilgileri ile yüzölçümleri bulunan taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/c ve 45 inci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile satılacaktır.
- İhale tarih ve saatleri her taşınmazın karşısında belirtilmiş olup, ihaleleri Cumhuriyet Mah. Atatürk Cad. No:14 adresinde bulunan Belediye Hizmet Binası ikinci katında, Encümen Salonunda ve Encümen huzurunda yapılacaktır.
- Söz konusu taşınmazlara ait satış ihaleleri listede belirtilen tarih ve saatlerde yapılacak, muhammen satış bedelleri, geçici teminat bedelleri, ihale dosya bedelleri karşılarında belirtilmiş, geçici teminat bedeli ise muhammen satış bedelinin %3'ü olup, istekli söz konusu ücretleri son başvuru saatinden önce yatırmak zorundadır.
- İhale döküman bedeli peşin olarak Belediye veznesine ödenecek veya Belediyemizin TC Ziraat Bankası Ulus Meydanı şubesindeki TR830001002496138318425046 nolu hesabına yatırılacaktır.
- İhale ile ilgili dokümanlar mesai saatleri içerisinde Cumhuriyet Mah. Atatürk Caddesi No:20/11 adresinde bulunan Ödemiş Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğün'den ücretsiz görülebilir ve listede taşınmaz hizasında belirtilen ihale dosya bedeli ödenerek aynı adresten temin edilebilir.
- İhaleye katılmak isteyenler, başvuru dilekçesi ile birlikte, istenen belgeleri ekleyerek taşınmazların ihalesinin yapılacağı gün saat 12:00'ye kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.
6.1. İhaleye katılacak istekliler aşağıda belirtilen belgeleri getirmek zorundadır.
|S.N
|MAHALLE ADI
|NİTELİĞİ
|ADA NO
|PARSEL NO
|YÜZÖLÇÜMÜ (m²)
|MUH. SATIŞ BEDELİ (TL)
|GEÇ. TEM BED.(TL)
|İHALE DOS.BED (TL)
|İHALE TARİHİ
|İHALE SAATİ
|1
|Adagüme (Konaklı)
|Tarla
|105
|10
|3.246,08
|2.000.000,00
|60.000,00
|2.000,00
|25.11.2026
|14:00
|2
|Adagüme (Konaklı)
|Avlulu kerpiç kahvehane ve kerpiç dükkan ve kerpiç fırın ve tarla
|125
|6
|2751,95
|3.500.000,00
|105.000,00
|2.000,00
|25.11.2026
|14:15
|3
|Artıcak
|Tarla
|134
|1
|2243,16
|900.000,00
|27.000,00
|2.000,00
|25.11.2026
|14:30
|4
|Balabanlı
|Tarla
|115
|12
|8.644,28
|5.500.000,00
|165.000,00
|5.000,00
|25.11.2026
|14:45
|5
|Balabanlı
|Tarla
|136
|7
|7.952,79
|5.000.000,00
|150.000,00
|5.000,00
|25.11.2026
|15:00
|6
|Balabanlı
|Tarla
|122
|9
|857,93
|700.000,00
|21.000,00
|2.000,00
|25.11.2026
|15:15
|7
|Balabanlı
|Tarla
|118
|4
|1.390,76
|1.000.000,00
|30.000,00
|2.000,00
|25.11.2026
|15:30
|8
|Bayezitler
|Tarla
|---
|223
|3.900,00
|3.200.000,00
|96.000,00
|2.000,00
|25.11.2026
|15:45
|9
|Bozdağ
|Tarla
|177
|12
|6.922,07
|4.500.000,00
|135.000,00
|2.000,00
|25.11.2026
|16:00
|10
|Bozdağ
|Tarla
|172
|10
|1.415,79
|1.000.000,00
|30.000,00
|2.000,00
|25.11.2026
|16:15
|11
|Bozdağ
|Tarla
|177
|9
|4.914,67
|3.000.000,00
|90.000,00
|2.000,00
|25.11.2026
|16:30
|12
|Bozdağ
|Tarla
|177
|13
|5.305,39
|4.200.000,00
|126.000,00
|2.000,00
|25.11.2026
|16:45
|13
|Bozdağ
|Tarla
|198
|1
|4.361,40
|3.000.000,00
|90.000,00
|2.000,00
|25.11.2026
|17:00
|14
|Bozdağ
|Tarla
|198
|2
|2.705,87
|1.500.000,00
|45.000,00
|2.000,00
|25.11.2026
|17:15
|15
|Derebebekler
|Tarla
|140
|1
|5.687,23
|3.000.000,00
|90.000,00
|2.000,00
|26.11.2026
|14:00
|16
|Derebebekler
|Tarla
|129
|6
|8.380,76
|4.500.000,00
|135.000,00
|2.000,00
|26.11.2026
|14:15
|17
|Derebebekler
|Tarla
|143
|1
|5.237,54
|4.000.000,00
|120.000,00
|2.000,00
|26.11.2026
|14:30
|18
|Derebebekler
|Tarla
|144
|1
|9.893,01
|3.500.000,00
|105.000,00
|2.000,00
|26.11.2026
|14:45
|19
|Dolaylar
|Zeytin Bahçesi
|---
|129
|3.700,00
|2.000.000,00
|60.000,00
|2.000,00
|26.11.2026
|15:00
|20
|Halkapınar (Günlüce)
|Tarla
|---
|338
|6.540,00
|4.000.000,00
|120.000,00
|2.000,00
|26.11.2026
|15:15
|21
|Horzum
|Tarla
|165
|2
|16.343,51
|13.500.000,00
|405.000,00
|5.000,00
|26.11.2026
|15:30
|22
|Horzum
|Tarla
|164
|2
|5.147,66
|4.500.000,00
|135.000,00
|2.000,00
|26.11.2026
|15:45
|23
|Işık
|Tarla
|---
|95
|6.360,00
|3.500.000,00
|105.000,00
|2.000,00
|26.11.2026
|16:00
|24
|Işık
|Zeytinlik
|---
|28
|13.240,00
|8.500.000,00
|255.000,00
|5.000,00
|26.11.2026
|16:15
|25
|Karakova
|Tarla
|122
|4
|6.492,98
|4.000.000,00
|120.000,00
|2.000,00
|26.11.2026
|16:30
|26
|Kızılca
|Tarla
|101
|109
|4.639,35
|1.650.000,00
|49.500,00
|2.000,00
|26.11.2026
|16:45
|27
|Köseler
|Tarla
|220
|1
|26.708,69
|5.500.000,00
|165.000,00
|5.000,00
|26.11.2026
|17:00
|28
|Köseler
|Tarla
|211
|6
|28.162,52
|6.000.000,00
|180.000,00
|5.000,00
|26.11.2026
|17:15
|29
|Kurucuova
|Tarla
|154
|1
|5.246,31
|4.000.000,00
|120.000,00
|2.000,00
|27.11.2026
|14:00
|30
|Kurucuova
|Tarla
|137
|17
|1.388,15
|1.000.000,00
|30.000,00
|2.000,00
|27.11.2026
|14:15
|31
|Kurucuova
|Tarla
|117
|10
|11.177,38
|7.000.000,00
|210.000,00
|5.000,00
|27.11.2026
|14:30
|32
|Kurucuova
|Tarla
|108
|1
|2916,73
|1.500.000,00
|45.000,00
|2.000,00
|27.11.2026
|14:45
|33
|Kutlubeyler
|Zeytinlik
|---
|182
|4.440,00
|1.800.000,00
|54.000,00
|2.000,00
|27.11.2026
|15:00
|34
|Ortaköy
|Tarla
|139
|7
|2.484,69
|1.650.000,00
|49.500,00
|2.000,00
|27.11.2026
|15:15
|35
|Yusufdere
|Tarla ve Zeytinlik
|---
|114
|5.400,00
|2.500.000,00
|75.000,00
|2.000,00
|27.11.2026
|15:30
|36
|Atatürk (Zafer)
|Mesken (A girişi Zemin kat D:2)
|556
|20
|154
|6.500.000,00
|195.000,00
|5.000,00
|27.11.2026
|15:45
|37
|Atatürk (Zafer)
|Mesken (A girişi 1 kat D:4)
|556
|20
|172
|7.500.000,00
|225.000,00
|5.000,00
|27.11.2026
|16:00
|38
|Atatürk (Zafer)
|Mesken (A girişi 2 kat D:6)
|556
|20
|172
|7.500.000,00
|225.000,00
|5.000,00
|27.11.2026
|16:15
|39
|Atatürk (Zafer)
|Mesken (B girişi 1.kat D:2)
|556
|20
|173
|8.000.000,00
|240.000,00
|5.000,00
|27.11.2026
|16:30
İstekli gerçek kişi ise;
- Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
- Tebligat için adres beyanı, irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
- İmza Beyannamesi,(Noter Onaylı)
- Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter onaylı vekâletnamesi ile noter onaylı imza beyannamesi,
- İstekli tarafından her sayfası imzalanmış ihale dokümanı,
- Geçici teminat makbuzu veya geçici teminata dair belge,
- Belediyemize borcu olmadığına dair "Borcu Yoktur" Belgesi,
- İhale dökümanı alındı makbuzu,
- Terör örgütlerine, iltisakı yahut bunlara irtibatı olmadığında dair, taahhütname,
İstekli tüzel kişilik ise;
- İmza Sirküsü,(Noter Onaylı)
- Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasından tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri,
- Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
- Ortağı olduğu şirketin " Vergi Levhası" fotokopisi,
- Şirket Ortağının ihaleye katılması halinde ilgili ortağın katılabileceğine dair yetki belgesi,
- İstekli tarafından her sayfası imzalanmış ihale dokümanı,
- Geçici Teminat Makbuzu veya Geçici Teminata dair belge,
- Belediyemize Borcu olmadığına dair "Borcu Yoktur" belgesi,
- İhale dökümanı alındı makbuzu,
- Tebligat için adres beyanı, irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
- Terör örgütlerine, iltisakı yahut bunlara irtibatı olmadığında dair, taahhütname,
7) İhale ile ilgili her türlü detaylı bilgi mesai saatleri içinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden alınabilir veya temin edilebilir.
İlan olunur.
Basın No: ILN02591422 #ilan.gov.tr