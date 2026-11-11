T.C. İSTANBUL ANADOLU 18. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N

DOSYA NO : 2025/165 Esas

KARAR NO :2026/804 Karar

Görevi Yaptırmamak İçin Direnme suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 01.10.2026 tarihli ilamı ile 5237 sayılı TCK'nun 265/1. maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI NEDENİYLE DENETİMLİ SERBESTLİK (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Sadirhan ve Refige kızı, 26/06/1980 AZERBEYCAN doğumlu, MANSURA ISKANDAROVA tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Tirajı 50.000 'in üzerindeki bir GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.10.11.2026

Basın No: ILN02592785 #ilan.gov.tr