T.C. GEMLİK 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2026/150 Esas 26.10.2026

Konu : İlanen Tebligat

İLANDIR

Yapılan tüm aramalara rağmen adres bilgileri tespit edilemeyen Hilmi ve Zeynep'ten olma 01/06/1981 doğumlu 20516435400 T.C kimlik numaralı Servet Aslan'a Tebligat Kanunun 28. Maddesi gereğince ilanen tebliğine karar verilmiş olup duruşmanın atılı bulunduğu 20/01/2027 tarih saat 09.35'te, ÖN İNCELEME DURUŞMASI yapılacağı, taraflar sulhe ve arabuluculuğa teşvik edileceğinden sulh için hazırlığı yapmanız duruşmaya taraflardan birinin gelmesi ve davaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ve tebliğden itibaren 2 haftalık kesin sürede tarafların dilekçede gösterdikleri ancak henüz sunmadıkları belgeleri sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilmesi amacıyla açıklamayı yapmaları süresinde yerine getirilmemesi hâlinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarına karar verileceği duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer taraf da takip etmez ise dosyanın işlemden kaldırılacağı hususu Servet Aslan'a ilanen tebliğ olunur.

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