T.C. GAZİANTEP 15. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/121 Esas

İLAN

Dava konusu, Gaziantep ili, Yavuzeli İlçesi, Süleymanobası Mahallesi, 766 parsel ve 101 ada 1 parselin bulunan ve batısı yola bakan taşınmaz hakkında TMK'nın 713. Maddesi 4. Ve 5. Fıkraları uyarınca zilyetlik iddiasının olup olmadığı hakkında ilan yapılmasına karar verilmiş olup, zilyetlik iddiası bulunanların yazılı olarak mahkemeye başvuru yapmaları gerektiği, başvuru yapılmaması halinde yargılamanın hak sahiplerinin yokluğunda mahkememizin 2025/121 Esas sayılı dosyası üzerinden yürütülerek karara bağlanacağı ilan olunur. 06/11/2026