T.C. BAFRA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/543 Esas

İLAN METNİ

Mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;

Dava konusu Samsun ili, Bafra ilçesi, Koşu Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 113 ada 40 parsel sayılı taşınmaz batı sınırında tescil harici başka bir taşınmaz ve güney sınırında 113 ada 39 parsel sayılı taşınmaz ekte sunulan kroki hakkında mahkememize TMK'nın 713 maddesi gereği olağanüstü zamanaşımı nedeniyle tescil davası açıldığından taşınmazda hak iddia edenlerin yahut davacı açısından TMK'nın 713/1-2 maddesinde belirtilen koşulların gerçekleşmediğine ilişkin itirazı olanların TMK'nın 713/4-5 maddesi uyarınca son ilan tarihinden itibaren 3 aylık süre içerisinde mahkememize başvurmaları gerektiği hususu ilan olunur.

EK: Kroki