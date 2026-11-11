BOLU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Karayolları Genel Müd. ile aşağıda yazılı davalılar arasında Mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle; 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi gereğince bedel tespit ve tescil davası açılmış olup; Kamulaştırmayı yapan idarenin adının Karayolları Genel Müdürlüğü olduğu;Kamulaştırma Kanununun 4650 sayılı yasa ile değişik 14. Mad. uyarınca bu tebligatın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası ya da adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açabilecekleri;

Açılacak işbu davalarda husumetin Karayolları Genel Müdürlüğüne yöneltileceği,

Kamulaştırma Kanunu 14. Mad.de öngörülen süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceği,

-Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına açılacak hesaptaT.C.Vakıflar Bankası T.A.Ş.Bolu Şubesine yatırılacağı,

-Konuya ve taşınmazların malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri tebliğ tarihindenitibaren 10 gün içindemahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği Kamulaştırma Kanunun 10. maddesi 4.bendi gereğince ilanen tebliğ olunur.09/11/2026

KAMULAŞTIRMAYA KONU OLAN TAŞINMAZLARA AİT BİLGİLER:

İLİ:BOLU /MERKEZ

DOSYA NO MAHALLE/KÖY ADA/PARSEL MALİK 2026/388 Müstakimler Mah. 110 ada 2 parsel Ali Yerlikaya, Emine Arslan, Fikret Yerlikaya, Hikmet Yerlikaya 2026/389 Yuva Köyü 103 ada 17 parsel

103 ada 18 parsel Veysel Konuk 2026/390 Yuva Köyü 104 ada 145 parsel Mustafa Doğukut - Veysel Konuk 2026/391 Yuva Köyü 103 ada 9 parsel -104 ada 142 parsel Mustafa Doğukut 2026/392 Yuva Köyü 104 ada 138 parsel Mustafa Doğukut, Nihat Yaman 2026/393 Yuva Köyü 103 ada 8-19 parsel Mustafa Doğukut 2026/394 Yukarıçamlı Köyü 107 ada 1-24-32 parseller Şakir Küçükpınar 2026/395 Taşçılar Mah. 151 ada 38 parsel Cemal Sınmaz, Abdüssettar Sınmaz 2026/396 Taşçılar Mah. 153 ada 28 parsel Hacer Sınmaz, Abdüssettar Sınmaz 2026/397 Taşçılar Mah. 153 ada 22 parsel Sinan Demirtaş 2026/398 Taşçılar Mah. 153 ada 30 parsel Sinan Demirtaş, Meliha Aksoy, Veysel Demirtaş 2026/399 Çatakören 110 ada 1 parsel

110 ada 5 parsel Hamit Özcan

Hamit Özcan 2026/400 Semerciler Köyü 156 ada 26 parsel Lale Türk, Aysel Gümüştaş, Murat Gümüştaş, Kenan Güney, Hülya Demiray, Davut Güney, Mehmet Kılıçarslan, Nafihan Güney, Ece İlayda Güney 2026/401 Semerciler Köyü 156 ada 24 parsel Sakine Öz türk, Emine Günarslan, Sakine Günarslan Kadir Altunyıldız, Yaşar Öztürk, Huriye Doğan , Ayşe Yavuz 2026/402 Çatakören 111 ada 3 parsel -110 ada 13 parsel Hüsnü İnal, Zeynep Hoçaş , İbrahim Hocaoğlu, Firdes Acar, Halit Kızı Fatma, Ratibe, Ali Kızı Fatma 2026/403 Çatakören köyü 117 ada 216 parsel Ahmet Arslan , Emine Arslan , Huriye Yaman 2026/404 Çatakören köyü 117 ada 221 parsel Abdullah Ceylan, Zehra Ceylan, Meral Fidan, Huriye Eyvaz 2026/405 Çatakören köyü 117 ada 196 parsel-110 ada 9 parsel Hediye Özsoy, İzzet Özsoy, Mete Yılmaz, Mert Yılmaz, Ömer Berk Yılmaz, Kübra Sinan, Seyfi Murat Yılmaz, İsmail Kök, 2026/406 Çatakören Mah. 117 ada 220 parsel Şerife Özcan, Abdullah Ceylan (Muhittin oğlu) , Cevat Ceylan, Abdullah Ceylan(Abdullah oğlu) Meral Fidan, Emine Erdemir, Huriye Eyvaz, Mecbure Ceylan, Emine Erdemir, 2026/407 Çatakören Mah. 117 ada 193 parsel Feriha Tekmen, Mehmet Akman, Kemalettin Sözkesen, Nezaket Özdemir, Hikmet Sözkesen, Vildan Kılınçarslan, Rabiye Gider, Zekiye Kaçmaz, Sevim Mutlu, Nimet Özay, Nezaket Sözkesen, Şerif Sözkesen, Durkadın Sözkesen, Sefer Sözkesen, Arif Sözkesen, Zehra Akar, Mehmet Sözkesen, Remziye Karakuş, Nazlı Akad, Yasemin Bayri, Çiğdem Küçükeşmen, Nezaket Ünsal, Nazmiye Bakırcı, Veysel Saykılı, Tolga Murat Askan, Ayşegül Askan Gökdoğan, Ali Sinan Öztosun, Hakan Öztosun, Öznur Öztosun Çaydere, Vehbi Yılmaz Askan, 2026/408 Aşağıçamlı Mah. 123 ada 66 parsel Halil İbrahim Altın 2026/409 Taşçılar Mah. 151 Ada 36 parsel Emriye Günışık, Şerif Dolarslan, Şeyma Gündüz, Emine (Mehmet Ali kızı) 2026/410 Taşçılar köyü 153 ada 18 parsel Yunis Işıkyıldız, Hatice Işıkyıldız, Necati Işıkyıldız 2026/411 Mustakimler köyü 110 ada 4 parsel İsmail Caner 2026/412 Taşçılar köyü 134 ada 35 parsel-132 ada 7 parsel Yunis kızı Vahide -Nazire-fikriye, Şerife Açıkgöz, Ahmet Açıkgöz, Mustafa kızıEmine Açıkyıldız, Mustafa kızı Behiye Aslan, Mustafa kızı Seher, Hüseyin kızı Gülizar Erdoğan, Ahmet Açıkgöz, Hacer Ayşe Öztunalı, Yılmaz Kalaycı, Yurdagül İyiyazıcı, Yurdaer Kalaycı, Yurdanur Samancıoğlu, Hayrettin Kaya, Sami Bolda, Nuriye Yazıcı, Nuray Tutal, Huriye Mutlu, İbrahim Mutlu, Aynur Ayman, Özcan Mutlu, Mustafa Boldan, Erol Boldan, Fatma Akcivan, Hatice Akman, serpil Akman. Hatice İbiş, Aziz Tabak, Şerife Yaman, Dursun Olutupe, Emine Olutepe 2026/413 Çatakören köyü 113 ada 25 parsel Feriha Tekmen, Mehmet Akman, Kemalettin Sözkesen, Rabiye Gder , Zekiye Kaçmaz, Sevim Mutlu, Nimet Özay, Nezaket Sözkesen, Şerif Sözkesen, Durkadın Sözkesen, Sefer Sözkesen, Arif Sözkesen, Mehmet Sözkesen, Remziye Karakuş, Nazlı Akad,Yasemin Bayri, Çiğdem Küçükeşmen, Nezaket Ünsal, Nazmiye Bakırcı, Veysel Saykılı, Tolga Murat Askan, Ayşegül Askan Gündoğan, Ali Sinan Öztosun, Hakan Öztosun, Öznur Öztosun Çaydere , Vehbi Yılmaz Askan 2026/414 Yuva Köyü 104 ada 141 parsel Emine Karabulut 2026/415 Yuva Köyü 131 ada 29 parsel Mevlüt Aydoğan, Ergin Aydoğan, Tuncay Aydoğan, Sevgi Atalay, Elif Duman 2026/416 Yuva Köyü 131 ada 30 parsel Seyhan Demirbaş, Selahattin Demirbaş, Sebahat Demirbaş, Elif Duman, Mevlüt Aydoğan, Ergin Aydoğan, Sevgi Atalay, Tuncay Aydoğan

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