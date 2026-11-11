BALÇOVA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN İLAN

Vergi Kimlik No T.C.Kimlik No Ad Soyad / Unvan İhbarname Fiş No Vergilendirme Dönemi Ana Vergi Kodu Vergi Kodu Vergi Tutarı Ceza V.Kodu Ceza Tutarı Adres 5451391957 KERTİL GLOBAL PEYZAJ HIRDAVAT OTOMOTİV PETROL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2025051513F9i0000005 202307202309 0033 0033 16.629.058,98 3080 49.887.176,94 ONUR MAH. LİMON SK. DURU 1 73 BALÇOVA İZMİR 5451391957 KERTİL GLOBAL PEYZAJ HIRDAVAT OTOMOTİV PETROL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2025051613F9i0000008 202301202312 0010 0010 18.502.585,24 3080 55.507.755,72 ONUR MAH. LİMON SK. DURU 1 73 BALÇOVA İZMİR 5451391957 KERTİL GLOBAL PEYZAJ HIRDAVAT OTOMOTİV PETROL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2025052213F9i0000003 202308202308 0015 0015 10.184.675,85 3080 30.554.027,55 ONUR MAH. LİMON SK. DURU 1 73 BALÇOVA İZMİR

Balçova Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı soyadı ve unvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan vergi ceza ihbarnameleri mükelleflerin bilinen adreslerinde bulunamamaları ve 25.04.2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununa göre oluşturulan adres kayıt sisteminde, yerleşim yeri adres bilgileri olmaması nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.'nun 103-106. maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairemize bizzat veya bilvekale müracatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı bir ayın sonunda müracatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

Basın No: ILN02592612 #ilan.gov.tr