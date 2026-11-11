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BAKIRKÖY 11. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/611

KARAR NO : 2026/610

Davacı DUYGU KUVAN tarafından davalı Ferdi KUVAN aleyhine mahkememizde açılan Boşanma, Ziynet Eşyası ve Mal Rejimi davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :Yukarıda açıklandığı üzere;

A- Davacının mal rejiminin tasfiyesinden kaynaklı alacak davasının Açılmamış Sayılmasına,

1-Alınması gereken 732,00 TL karar ve ilam harcının davacıdan alınarak hazineye gelir kaydına,

B- Davacının ziynet eşyası alacağı davasının reddine,

1-Alınması gereken karar ve ilam harcının 732,00 TL olduğu, peşin alınan 615,40 TL harcın mahsubu ile bakiye 116,60 TL harcın davacıdan alınarak hazineye gelir kaydına,

2-Adli yardım kapsamında devletçe ödenen toplam 5285,00 TL (bilirkişi ücreti, posta masrafı) yargılama giderlerinin davacıdan alınarak hazineye gelir kaydına,

3-Davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin üzerinde bırakılmasına,

C- Davacının boşanma ve ferilerine ilişkin açtığı davanın kabulü ile,

1-İstanbul ili, Arnavutköy ilçesi, Taşoluk Mah./Köy, C:21, Hane:56, Bsn:61'da nüfusa kayıtlı (28795032860 T.C Kimlik Nolu) İdris ve Mevlüde'den olma, 01.01.1990 doğumlu DUYGU KUVAN ile aynı hanede Bsn:41'de nüf. Kayıtlı (29056927314 T.C Kimlik Nolu) Turgay ve Şükrüye'den olma, 25.04.1985 doğumlu FERDİ KUVAN'ın Türk Medeni Kanunun 166/1 maddesi uyarınca boşanmalarına,

2-Davacı kadın lehine hükmolunan aylık 5.000,00 TL tedbir nafakasının hükmün kesinleşmesinden sonra yoksulluk nafakası olarak devamı ile davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

3- 100.000,00-TL manevi tazminat ve 100.000,00 TL maddi tazminatın davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

Davacının fazlaya ilişkin talebinin reddine,

4- Müşterek çocuklar 47581323340 T.C. Nolu 04.02.2014 doğumlu Turgay Çınar Kuvan ve 44386429178 T.C. Nolu 12.08.2018 doğumlu Çağan Kuvan'ın velayetinin davacı anneye verilmesine,

5- TMK 353 maddesi uyarınca ve bu maddeye istinaden çıkarılan Velayet, Vesayet ve Miras Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Tüzüğün 4. maddesi gereğince müşterek çocukların malvarlığı var ise kararın tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde malvarlığı ve borçlarının dökümünü gösteren bir defter vermesi ve bu mal varlığı veya yapılan yatırımlarda gerçekleşen önemli değişikliğin bildirilmesi, çocuk mallarının yönetiminde özen gösterilmemesi halinde TMK 360 ve 366 maddelerindeki tedbirlerin resen alınacağının davacıya ihtarına,

6-Müşterek çocukları ile davalı baba arasında arasında her ayın ikinci ve dördüncü Cumartesi günü saat 10.00 ile Pazar günü saat 16.00 ; dini bayramların ikinci günü saat 10.00 ile üçüncü günü saat 14.00 ve her yılın 01 Ağustos günü saat 10.00 ile 01 Eylül günü saat 14.00, sömestr tatillerinde birinci gün saat 10,00 ile sekizinci gün saat 16,00, her yılı babalar gününde saat 10.00 ile saat 18.00 arasında baba yanında kalmak sureti ile kişisel ilişki kurulmasına,

7-Her bir çocuk lehine hükmolunan aylık 5.000,00 er TL tedbir nafakalarının hükmün kesinleşmesinden sonra 2.000,00 er TL artırılarak aylık 7.000,00 er TL iştirak nafakalarının davalıdan alınarak velayeten davacı anneye verilmesine,

8-Alınması gereken karar ve ilam harcının 732,00 TL olduğu, peşin alınan 615,40 TL harcın mahsubu ile bakiye 116,60 TL harcın davacıdan alınarak hazineye gelir kaydına,

9-Davacı tarafından yapılan 29.123,30 TL (ilan ücreti, post masrafları, harç) yargılama giderlerinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

10-Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden hüküm tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca 45.000,00 TL vekalet ücreti takdiri ile davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

11-Bakiye gider avansının kararın kesinleşmesinden sonra davacıya iadesine,

Yasa yolu açık olmak üzere (kararın tebliğinden itibaren iki haftalık süre içerisinde mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere diğer bir mahkemeye verilecek bir dilekçeyle istinaf yoluna müracaat edilebileceği incelemenin İstanbul Bölge Adliye Mahkemesince yapılacağı) davacı ve vekilinin yüzüne karşı karar verildiği,

Mahkememizce verilen kararın adresi tespit edilemeyen davalı Ferdi KUVAN'a ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla işbu karar davalı Ferdi KUVAN'a tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.06/11/2026

Basın No: ILN02592132 #ilan.gov.tr