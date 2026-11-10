T.C. FETHİYE 1. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2025/218 Esas

KARAR NO : 2025/373

Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 24/09/2026 tarihli ilamı ile 109/1-5 maddesi gereğince sanık Oktay Gülderen' in, 1 Yıl 3 Ay Hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş, Katılan Gary ve Shırlıy kızı 04/08/1994 doğumlu Adele O' Sullıvan tüm aramalara rağmen bulunamamış gerekçeli karar ve sanık ile müdafi tarafından sunular Temyiz Dilekçeleri Katılan Adele O' Sullıvan tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince kararın ve sanık ile müdafi tarafından sunulan Temyiz Dilekçelerinin İLANEN TEBLİĞİNE, kararın ve İstinaf Dilekçesinin ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, ilan olunur. 06/11/2026

Basın No: ILN02589855 #ilan.gov.tr