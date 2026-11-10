Örnek No:55*

T.C. ERDEMLİ 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/71 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın Giderilmesi davası sonucu aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/71 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Mersin İli, Erdemli İlçesi, Kocahasanlı Mahallesi, Tepesidelik Mevkii 566 parsel sayılı kargir ev ve arsası niteliğindeki taşınmazdır.Taşınmaz, D-400 karayolunun 500 metre kuzeyinde, Mersin-Adana otobanı bağlantı yolunun 20,00 km batısında, Hakkı Serin caddesinin 600 metre doğusunda, Necdet Ünüvar Caddesi üzerinde kalmaktadır. Taşınmazın yakın çevresinde lokanta, alış veriş dükkanları ve tarım arazileri olduğu görülmüştür. Taşınmaz Erdemli merkeze 5,00 km, Kocahasanlı Anadolu Lisesine 300 metre, Kocahasanlı İlkokuluna 900 metre mesafededir. Taşınmazın bulunduğu bölgede belediye alt yapı tesisler mevcut olup, ulaşım toplu taşıma ve özel araçlarla sağlanmaktadır.Dava konusu Mersin İli, Erdemli İlçesi, Kocahasanlı Mahallesi 0 ada 566 parsel taşınmaz tapu kayıtlarında Kargir Ev ve Arsası vasfında olup 386,00 m2 yüzölçümüne sahiptir. Taşınmaz toprak yapısı olarak orta derin toprak profilli, organik madde bakımından orta düzeyde, kısmen kireçli, kırmızı kahverenkli Akdeniz bölgesine özgü (terra rossa) toprak yapısındadır. Taşınmaz, yaklaşık % 3-4 eğimde üzerinde değişik yaş ve çeşitlerde meyve ağaçları bulunmaktadır. Taşınmaz, erozyon, taban suyu, tuzluluk, asitlik, bazlık vb. problemleri bulunmayan, imar-ihya gereksinimi olmayan bir durumdadır. Taşınmazın sulama imkânı mevcuttur. Taşınmazın toprak geçirgenliği iyi olup drenaj sorunu yoktur. Ağaçların gelişimi orta düzeyde, sulama, gübreleme, budama, ilaçlama gibi bakımı ve ihtiyaçları karşılanmış olduğu görülmüştür.

Adresi : Mersin İli, Erdemli İlçesi, Kocahasanlı Mahallesi, Tepesidelik Mevkii 566 Parsel Sayılı Kargir Ev Ve Arsası Niteliğindeki Taşınmaz

Yüzölçümü : 386 m2

İmar Durumu: Erdemli Beledyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü E-117378 sayılı yazısında ; Mersin İli, Erdemli İlçesi, Kocahasanlı Mahallesi 566 parsel 1/1000 ölçekli imar planında kat=2 dir. TAKS :0.35, TAKS=0,70dir. Konut alanı olarak ayrılmıştır.

Kıymeti : 6.801.400,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/12/2026 - 10:41

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/01/2027 - 10:41 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/01/2027 - 10:41

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Bitiş Tarih ve Saati : 02/02/2027 - 10:41

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02591058 #ilan.gov.tr