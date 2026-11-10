T.C. EDİRNE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ (ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)'NDAN

İ L A N

ESAS NO: 2026/218 Esas

Davacı İbrahim Eren Cumert, Rahmi Cumert, davalı Hasımsız, arasında görülmekte olan İflas (Doğrudan Borçlu Tarafından Talep Edilen İflas (İİK 178)) davasısının yargılaması 28/01/2027 günü saat 09:45'a bırakılmıştır.

İ.İ.K.'nun 173/2 maddesi uyarınca alacaklıların, "ilandan itibaren onbeş gün içinde davaya müdahale veya itiraz ederek, borçlunun iflas talebini, hakkındaki takipleri ertelemek ve borçlarını ödemeyi geciktirmek için yaptığını ileri sürerek mahkemeden talebin reddini isteyebilecekleri" ilanen tebliğ olunur. 27.10.2026

Basın No: ILN02591042 #ilan.gov.tr