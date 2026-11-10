KALECİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

İLAN METNİ

Kalecik Asliye Hukuk Mahkemesi'nden

Esas no: 2025/381

Dava konusu Ankara İli Kalecik İlçesi Mahmutlar Mahallesi güneyinde 156 Ada 3 ve 4 parsel, batısında 156 Ada 1 parsel sayılı taşınmaz bulunan krokide "A" ile gösterilen 39.539,34 m² yüz ölçümlü taşınmaz bulunan tescil harici taşınmazı hakkında davacı MEHMET TEZCAN tarafından Maliye Hazinesi, Kalecik Belediye Başkanlığı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı aleyhine zilyetliğe dayalı tapu iptali tescil davası açıldığı, Son ilândan başlayarak üç ay içinde koşulların gerçekleşmediğini ileri sürerek itiraz eden bulunmaz ya da itiraz yerinde görülmez ve davacının iddiası ispatlanmış olursa, hâkimin tescile karar verebileceği hususu ilan olunur.

Basın No: ILN02589850 #ilan.gov.tr