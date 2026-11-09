Örnek No:55*
T.C. ORTAKÖY (AKSARAY)(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2025/45 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
2025/45 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/45 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İl, Ortaköy İlçe, Esentepe Mahallesi 617 Ada, 2 Parsel,
Adresi : Aksaray İli Ortaköy İlçesi Esentepe Mahallesi
Yüzölçümü : 872,01 m2
İmar Durumu : Ayrık Nizam En Çok 2 Kat
Kıymeti : 2.400.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Kaydındaki Gibi
Adresi : Aksaray İli Ortaköy İlçesi Esentepe Mahallesi
Yüzölçümü : 872,01 m2
İmar Durumu : Ayrık Nizam En Çok 2 Kat
Kıymeti : 2.400.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Kaydındaki Gibi
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 14/12/2026 - 13:48
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Bitiş Tarih ve Saati : 21/12/2026 - 13:48
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 11/01/2027 - 13:48
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Bitiş Tarih ve Saati : 18/01/2027 - 13:48
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İl, Ortaköy İlçe, Zafer Mahallesi, 940 Ada, 4 Parsel,
Adresi : Aksaray İli Ortaköy İlçesi Zafer Mahallesi
Yüzölçümü : 2.075,68 m2
İmar Durumu :Ayrık Nizam En Çok 2 Kat
Kıymeti : 5.700.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Kaydındaki Gibi
Adresi : Aksaray İli Ortaköy İlçesi Zafer Mahallesi
Yüzölçümü : 2.075,68 m2
İmar Durumu :Ayrık Nizam En Çok 2 Kat
Kıymeti : 5.700.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Kaydındaki Gibi
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 14/12/2026 - 14:48
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Bitiş Tarih ve Saati : 21/12/2026 - 14:48
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 11/01/2027 - 14:48
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Bitiş Tarih ve Saati : 18/01/2027 - 14:48
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN02587838 #ilan.gov.tr