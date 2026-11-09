Örnek No:55*

T.C. ORTAKÖY (AKSARAY)(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/45 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/45 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İl, Ortaköy İlçe, Esentepe Mahallesi 617 Ada, 2 Parsel,

Adresi : Aksaray İli Ortaköy İlçesi Esentepe Mahallesi

Yüzölçümü : 872,01 m2

İmar Durumu : Ayrık Nizam En Çok 2 Kat

Kıymeti : 2.400.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Kaydındaki Gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/12/2026 - 13:48

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Bitiş Tarih ve Saati : 21/12/2026 - 13:48 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/01/2027 - 13:48

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/01/2027 - 13:48

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İl, Ortaköy İlçe, Zafer Mahallesi, 940 Ada, 4 Parsel,

Adresi : Aksaray İli Ortaköy İlçesi Zafer Mahallesi

Yüzölçümü : 2.075,68 m2

İmar Durumu :Ayrık Nizam En Çok 2 Kat

Kıymeti : 5.700.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Kaydındaki Gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/12/2026 - 14:48

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Bitiş Tarih ve Saati : 21/12/2026 - 14:48 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/01/2027 - 14:48

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/01/2027 - 14:48

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02587838 #ilan.gov.tr