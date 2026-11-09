İ L A N

T.C. ALANYA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2026/14 Esas

Davacı İsmail Gülşen tarafından 09/01/2026 tarihli dilekçesi ile davalılar Andreas Dıcke Ve Enis Yurt aleyhine tasarrufun iptali davası açıldığı, davacı vekilinin Antalya İli, Alanya İlçesi, Güzelbağ Fatih Mahallesi, 404 Ada 5 Parsel sayılı taşınmaz üzerine ihtiyati tedbir talebinde bulunduğu, mahkememizin 12/01/2026 tarihli ara kararı ile ihtiyati tedbir talebinin reddine karar verildiği, davalı Andreas Dıcke'ye yapılan tebligatların iade gelmesi, yapılan adres araştırmasında davalının adresinin tespit edilemediği, bu nedenle dava dilekçesi, 18/02/2027 duruşma günü ve 09:50 duruşma saatini içerir tensip zaptı, ara kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava dilekçesine; "Dava dilekçesinin tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde HMK'nın 317.maddesinde belirtilen şekilde cevap dilekçenizi ve varsa tüm delillerinizi mahkememize ibraz etmeniz, bu sürede cevap dilekçenizi ibraz etmediğiniz takdirde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü tüm vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız ihtar olunur."

Davalı Andreas Dıcke'ye İşbu ilan yayınlandığı tarihten yedi gün sonra tebliğ yapılmış sayılacaktır.

Basın No: ILN02588960 #ilan.gov.tr