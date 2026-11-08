T.C. MALATYA 5. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

İ L A N M E T N İ

Dosya No : 2024/163 Esas

Karar No : 2024/521 Karar

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı dava dosyasında Muhammed Nebi ve Hanıfe kızı, 01/01/1998 Shiraz doğumlu, (TC NO: 99314513016 ) müşteki Nargıs ARAB tüm aramalara rağmen açık adresi tespit edilemeyen ve adresi meçhul sayılarak İddianame, mahkememiz gerekçeli kararının ve sanık Mehmet Tahir ÖZELÇİ ve sanık müdafii istinaf dilekçenin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Yağma ( TCK 148/1. Md) suçundan sanık Mehmet Tahir ÖZELÇİ hakkında Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının 05/04/2024 tarih ve 2023/3584 sor,2024/4444 esas,2024/487 iddianame nosu ile mahkememize dava açıldığı,Mahkememizin 11.12.2024 tarih 2024/163 Esas ve 2024/521 Karar sayılı kararıyla Yağma (TCK 148/1 md.) suçundan sanık Mehmet Tahir ÖZELÇİ hakkında 6 yıl hapis cezası verildiği, sanık ve sanık müdafisinin bu karara karşı istinaf talebinde bulundukları, müşteki Nargıs ARAB tüm aramalara rağmen İddianame, gerekçeli karar ve istinaf dilekçesi tebliğ edilememiş olduğu anlaşılmakla dosya incelendi.

İş bu hüküm özetinin ilan tarihinden itibaren 2 hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde Müşteki Nargıs ARAB ' ın gerekçeli karara karşı istinaf ve istinaf dilekçelerine karşı istinafa cevabı mahkememize verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine yapılacak beyanın tutanağa geçirilmesi ve hakime onaylatılması ya da bulunduğu yer Ceza Mahkemeleri Ön Bürosu aracılığıyla dilekçe göndermek suretiyle Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İstinaf yasa yoluna başvurulabileceği hususlarına ilişkin iddianame, gerekçeli karar ve istinaf dilekçenin müşteki Nargıs ARAB ' a tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ ve ihtar olunur.05/11/2026

Basın No: ILN02588681 #ilan.gov.tr