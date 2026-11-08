Örnek No:55*

T.C. KUMLUCA İCRA DAİRESİ

2025/371 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/371 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya ili, Kumluca İlçesi Erentepe Mahallesi Asarpınarı Mevkiin de konumlu 102 Ada 168 Parsel sayılı taşınmaz tapu kaydı itibariyle 'Arsa" vasfında 3.979,20 m2 yüzölçümünde olup borçlu, 1/1 Müşterek hisse E**** Ö**** adına kayıtlıdır. Ayrıntılı bilgi için esatis.uyap.gov.tr adresinden ulaşılacaktır.

Adresi : Erentepe Mahallesi Asarpınarı Mevkii 102 Ada 168 Parsel Kumluca / ANTALYA

Yüzölçümü : 3.979,20 m2

İmar Durumu : Taşınmaz; Erentepe mahallesi 102 ada 168 nolu parsel Belediye sınırları içerisinde, imar planı ve köy yerleşik alanı dışarısında, tarım alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 7.910.294,60 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/12/2026 - 10:13

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Bitiş Tarih ve Saati : 09/12/2026 - 10:13 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/12/2026 - 10:13

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Bitiş Tarih ve Saati : 06/01/2027 - 10:13

09/10/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02585755 #ilan.gov.tr