T.C. ELMADAĞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/38 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından, 29/08/2018 gün ve 2018/389 sayılı kamu yararı kararına istinaden Ankara İli, Elmadağ İlçesi, Lalabel Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2783 ada 406 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmasına karar verilmiş olup 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 8. Maddesi uyarınca öncelikle satın alma usulü uygulanmış, ancak satın alma görüşmeleri anlaşmazlık ile sonuçlandığından idarece dava konusu taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile kamulaştırılan taşınmazların yol olarak tapudan terkinini talep etmiştir.

Davalının iş bu ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde davacı kuruma karşı kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, bu süre içerisinde idari yargıda iptal davası açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendiremedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Vakıfbank Elmadağ Şube Müdürlüğünde açılacak hesaba yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malların değerlerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği ilan olunur.26/05/2026

DAVALI: MEDET ÇAĞLIYAN