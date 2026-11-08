Örnek No:55*

T.C. ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2026/206 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/206 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri : Adana İl, Çukurova İlçe, TOROS Mahalle/Köy, 6294 Ada, 1 Parsel, A BLOK 7.KAT 14 NOLU BB. Nolu Bağımsız Bölüm sayılı taşınmazın 1/1 tam hissesi satışa çıkarılacaktır. Satışa konu taşınmaz Adana ili Çukurova ilçesi Toros Mah. 6294 Ada 1 Parsel A Blok 7. Kat 14 No. Bağ. Böl. numaralı taşınmaz üzerinde bilirkişi incelemesi yapılmış olup; aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir. Bağımsız bölümün bulunduğu parsel 78162 nolu sokakla 78172 nolu sokağın kesiştiği kavşakta, Şehit Cafer Anadolu Lisesinin ~90 m. kuzeybatısında yer almakta olup, şehrin önemli ana arterlerinden olan Şair Hasibehatun Caddesine ~200 m , Aydın Gün caddesine~60 m. mesafededir. Söz konusu parsel geometrik şekli itibariyle dik dörtgeni andırmakta olup, topoğrafik olarak düz arazi niteliğindedir. Parsel üzerinde betonarme karkas sistemle yapılmış iki adet blok bulunmaktadır. Sitenin girişi 78172 nolu sokaktan sağlanmaktadır. Söz konusu sitenin etrafı ihata duvarıyla çevrilerek çevre düzenlemesi yapılmış olup, açık oto parkı, çocuk oyun alanı mevcuttur. Mevki itibariyle apartman tipi konutların yoğunlukta olduğu bir mıntıkada yer almaktadır. Şehir merkezine, sosyal, kültürel ve idari merkezlere ulaşım kolaydır. Elektrik, yol, içme suyu ve kanalizasyon gibi alt yapı tesislerinden yararlanmaktadır.Dava konusu bağımsız bölümün bulunduğu bina betonarme karkas sistemlebodrum kat, zemin kat ve 11 normal katlı yapılmış olup, IV. Sınıf A grubu yapı sınıfındadır. Binanın her normal katında 2 mesken bulunmaktadır. Giriş kapısı camlı ferforje demir kapı, merdivenleri ve bina girişi mermer, dış cephesi sıvalı ve boyalıdır.Bağımsız bölümün özelliği: Dava konusu bağımsız bölümün genel brüt yapı alanı 185,00 m² dir. 1 Salon, 4 oda, mutfak, banyo, duş, wc, 2 balkon, antre ve holden meydana gelmektedir. Döşeme kaplamaları laminant parke, duvarları plastik boya, tavanı alçı kartonpiyerli ve plastik boyalı, iç kapıları panel kapı, dış kapısı çelik kapı, pencere doğramaları pvc, dolapları mdf esaslı ankastre dolap, banyosu duş kabinli, ıslak hacimleri seramiktir. Taşınmazın ısıtılması kat kaloriferiyle sağlanmakta olup, doğal gaz tesisatlıdır.Taşınmazın inşaat ruhsatı 16.10.1992 tarih ve 23/1 sayılıdır. https://hasartespit.csb.gov.tr/ web adresinde yapılan araştırmada; taşınmazda deprem nedeniyle hasarın meydana gelmediği öğrenilmiştir. Efektif yıpranma oranının % 25 olduğu görüşüne varılmıştır. Yıpranma oranının belirlenmesinde02.12.1982 tarihli ve 17886 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yapı yıpranma oranları tablosu ve özellikle de taşınmazın fiziki durumu göz önüne alınmıştır.

Adresi : Toros Mahallesi, 78172 Sokak, No:2, Özge Sitesi A Blok Kat:7, Daire:14 Çukurova/ Adana

Ana taşınmazın Yüzölçümü : 3.404,00 m2

Arsa Payı : 12/552

İmar Durumu: Taşınmaz Çukurova İlçe Belediyesi imar planı dahilinde bulunmaktadır. Çukurova Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünün dosyaya sunmuş olduğu 18.03.2026 tarih ve 12684 sayılı imar çapında; E: 2.00, TAKS: 0.40 , ayrık nizam, konut alanında kaldığı belirtilmiştir. Söz konusu imar çapı aşağıda sunulmuştur.

Kıymeti : 6.031.000,00 TLKDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Diğer : tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/01/2027 - 14:59

Bitiş Tarih ve Saati : 21/01/2027 - 14:59 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/02/2027 - 14:59

Bitiş Tarih ve Saati : 18/02/2027 - 14:59

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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