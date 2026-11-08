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OSMANİYE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/236 Esas

KARAR NO : 2026/154

DAVALI : ONUR KURT T.C. 62941434306

Davacı T.C.DEVLET DEMİR YOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ aleyhine mahkememizde açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

"Davanın KABULÜ ile; Osmaniye İli, Merkez İlçesi, Yaverpaşa Mahallesi, 2204 Ada, 6 parsel (fen bilirkişisi raporu ekindeki krokide kök parsel Yaverpaşa Mahallesi 2204 ada 1 parsel sayılı taşınmazdan ifrazen ayrılan) sayılı taşınmazın tapusunun tamamen olmak üzere 10747.57 m2 lik bölümünün İPTALİ ile KAMULAŞTIRILMASINA ve davacı adına tapuya her türlü takyidattan ari olarak TESCİLİNE, kamulaştırma bedeli davalılara ait olmak üzere toplam 48.941.569,35-TL olup, 2022/372 Değişik İş sayılı dosyada belirlenen 34.432.764,66-TL acele el koyma bedelinin mahsubu ile ödenecek bakiye kamulaştırma bedelinin 14.508.804,70-TL olarak TESPİTİNE" şeklinde karar verildiği, kararın davacı vekili tarafından istinaf edildiği hususu; tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 30/10/2026

Basın No: ILN02588161 #ilan.gov.tr