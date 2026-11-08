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OSMANİYE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/205 Esas

KARAR NO : 2026/123

Davalı : FERHAT MEHMET YETİM T.C.24586928824

Davacı T.C.DEVLET DEMİR YOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ aleyhine mahkememizde açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

Davanın KABULÜ ile;

1-Osmaniye İli, Merkez İlçesi, Tehçi Köyü, 111 Ada, 287 parsel sayılı taşınmazın (fen bilirkişisi raporu ekindeki (b) harfi ile ve kırmızı renkli tarama yapılarak gösterilen 249.38 m2'lik bölümü) tapusunun 249.38 m2'lik bölümünün İPTALİ ile KAMULAŞTIRILMASINA ve davacı adına tapuya her türlü takyidattan ari olarak TESCİLİNE, davacı vekili tarafından istinaf edildiği hususu tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 19/10/2026

Basın No: ILN02589250 #ilan.gov.tr