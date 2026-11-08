İLAN

MANİSA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNDEN

DOSYA NO:2025/635

Mahkememizde görülmekte olan Mirasçılık Belgesi İstemi davası nedeniyle;

39541577528 TC nolu ŞERİFE ŞENTÜRK'nın tüm aramalara rağmen mirasçısı olup olmadığı tespit edilemediğinden; TMK.nun 594/1 maddesi gereğince miras bırakanın mirasçısının bulunup bulunmadığı bilinmediğinden mirasında hak iddia edenlerin 1 ay ara ile 2 kez yayımlanacak işbu ilanın son ilan tarihinden itibaren 1 yıl içinde mirasçılık sıfatlarını gösterir belgeleri ile birlikte mahkememize başvurmaları,

İlan süresi içinde başvuran olmadığı ve hiçbir mirasçı tespit edilemediği taktirde mirasçıların miras sebebi ile istihkak davası açma hakları saklı kalmak kaydı ile mirasın TMK nun 594/2 maddesi gereğince devlete intikal edeceği ilan olunur.

Basın No: ILN02564562 #ilan.gov.tr