Örnek No:55*

T.C.

ORHANELİ

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2026/17 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/17 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Bursa İl, Orhaneli İlçe, KUSUMLAR Mahalle/Köy, 140 Ada, 44 Parsel, Taşınmaz tapu kaydında bağ vasfında olup, 17.933,54m² yüzölçümüne sahiptir. Parsel üzerinde ''Tamamı Özel Orman içerisinde kalmaktadır'' ve ''6831 sayılı kanun 3373 sayılı yasa değişik 32.maddesİ hükmü gereğince parçalanıp satılamaz, mirasçılar arasında ifrazen taksim edilemez ve üzerinde aynı madde hükmü dışında İnşaatyapılamaz'' şerhi vardır. Satışa konu 140 ada 44 nolu parselin Kadastro yoluna cephesi vardır. Taşınmaz üzerinde tarımsal faaliyet yapılmamaktadır. Üzerinde orman emvali ağaçlar bulunmaktadır. %10 eğime sahiptir. Mahalle merkezine 0,5 km, İlçe merkezine 3,5 km uzaklıktadır. Rakım 425-447m arasındadır. Sulama imkanı olmayan, kuru tarım arazisidir.

Adresi : Kusumlar Mah Orhaneli Bursa Orhaneli / BURSA

Yüzölçümü : 17.933,54 m2

İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı Köy yerleşik alan sınır çizgisi dışında kaldığından dolayı Bursa 2020 Yılı 1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni Uygulama Planı Kararları ve Uygulama Hükümlerinin 6.2.4 Tarım Alanları Maddesi Plan Hükümleri kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.

Kıymeti : 12.553.478,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir Diğer : Bu özel orman 6831 Sayılı Kanun 3373 sayılı yasa değişik 32.maddesi hükmü gereğince parçalanıp satılamaz , mirasçılar arasında ifrazen taksim edilemez ve üzerinde aynı madde hükmü dışında inşaat yapılamaz

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/12/2026 - 10:19

Bitiş Tarih ve Saati : 06/01/2027 - 10:19 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/01/2027 - 10:19

Bitiş Tarih ve Saati : 02/02/2027 - 10:19

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İl, Orhaneli İlçe, KUSUMLAR Mahalle/Köy, 174 Ada, 5 Parsel, Taşınmaz tapu kaydında tarla vasfında olup, 4.124,25m² yüzölçümüne sahiptir. Taşınmaz üzerinde hububat yetiştiriciliği yapılmaktadır. %3 eğime sahiptir. Mahalle merkezine 0,5 km, İlçe merkezine 4 km uzaklıktadır. Rakım 375-378m arasındadır. Sulama imkanı olmayan, kuru tarım arazisidir. Kadastro yoluna cephesi vardır.

Adresi : Kusumlar Mah Orhaneli Bursa Orhaneli / BURSA

Yüzölçümü : 4.124,25 m2

İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı Köy yerleşik alan sınır çizgisi dışında kaldığından dolayı Bursa 2020 Yılı 1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni Uygulama Planı Kararları ve Uygulama Hükümlerinin 6.2.4 Tarım Alanları Maddesi Plan Hükümleri kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.

Kıymeti : 4.124.250,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/12/2026 - 11:19

Bitiş Tarih ve Saati : 06/01/2027 - 11:19 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/01/2027 - 11:19

Bitiş Tarih ve Saati : 02/02/2027 - 11:19

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İl, Orhaneli İlçe, KUSUMLAR Mahalle/Köy, 140 Ada, 28 Parsel,Taşınmaz tapu kaydında tarla vasfında olup, 9.672,68m² yüzölçümüne sahiptir. Taşınmaz üzerinde tarımsal faaliyet yapılmamaktadır. %20 eğime sahiptir. Taşınmaz içerisinde yapı bulunmaktadır. Mahalle merkezine 0,5 km, İlçe merkezine 4 km uzaklıktadır. Rakım 395-415m arasındadır. Sulama imkanı olmayan, kuru tarım arazisidir. Kadastro yoluna cephesi yoktur. Tapu bilgilerinde ''Tarla'' vasıflı olarak kayıtlı olan söz konusu parselin yerinde yapılan incelemelerine göre, üzerinde kısmen yığma, kısmen de betonarme niteliğinde yapılanmış olan 1 adet su deposunun mevcut olduğu görülmüştür. Uzun süredir kullanılmadığı belirlenen su deposunun 1 kanatlı olan giriş kapısı ile demir korkuluklu olan pencere çerçeveleri demir profil yapılı, iç cephe tabanı beton ile kaplı, ön cepheden ocak taşı malzemeleri ile yapılmış olan merdivenin basamakları kaplamasız ve kenarları korkuluksuz, güney yönündeki dış cephe duvarı ile iç cephe duvar yüzeyleri sıvalı ve boyasız, diğer dış cephe duvar yüzeyleri ise sıvasız ve boyasızdır. Yerinde yapılan ölçümlerine göre deponun inşaat taban alanı bürüt 81,84 m² olup, net kullanım alanı ise 73,65 m² dir. Yerinde yapılan incelemelerine göre, uzun süredir kullanılmaması nedeni ile su deposu binasının oldukça yıpranmış ve bakımsız durumunda olduğu, sıvalı olan tüm yüzeylerindeki sıvalarında çatlakların ve dökülmelerin meydana geldiği, kapı ile pencerelerindeki demir aksamları ile içerisindeki vana ve teçhizatlarının paslandığı görülmüştür., 9.672,68 m2 yüzölçümü,

Adresi : Kusumlar Mah Orhaneli Bursa Orhaneli / BURSA

Yüzölçümü : 9.672,68 m2

İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı 140 ada 28 nolu parselin belirli kısmı 3030m2' si köy yerleşik alan sınır çizgisi için de kaldığından dolayı Bursa 2020 Yılı 1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni Uygulama Planı Kararları ve Uygulama Hükümlerinin 6.2.2 Kırsal Yerleşme Alanları Maddesi Plan Hükümleri kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.

Kıymeti : 9.762.704,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/12/2026 - 12:19

Bitiş Tarih ve Saati : 06/01/2027 - 12:19 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/01/2027 - 12:19

Bitiş Tarih ve Saati : 02/02/2027 - 12:19

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İl, Orhaneli İlçe, KUSUMLAR Mahalle/Köy, 168 Ada, 44 Parsel, Taşınmaz tapu kaydında tarla vasfında olup, 4.045,87m² yüzölçümüne sahiptir. Taşınmaz üzerinde tarımsal faaliyet yapılmamaktadır. %12 eğime sahiptir. Mahalle merkezine 1 km, İlçe merkezine 4 km uzaklıktadır. Rakım 368-376m arasındadır. Sulama imkanı olmayan, kuru tarım arazisidir. Kadastro yoluna cephesi yoktur.

Adresi : Kusumlar Mah Orhaneli Bursa Orhaneli / BURSA

Yüzölçümü : 4.045,87 m2

İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı Köy yerleşik alan sınır çizgisi dışında kaldığından dolayı Bursa 2020 Yılı 1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni Uygulama Planı Kararları ve Uygulama Hükümlerinin 6.2.4 Tarım Alanları Maddesi Plan Hükümleri kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.

Kıymeti : 4.045.870,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/12/2026 - 13:38

Bitiş Tarih ve Saati : 06/01/2027 - 13:38 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/01/2027 - 13:38

Bitiş Tarih ve Saati : 02/02/2027 - 13:38

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Bursa İl, Orhaneli İlçe, KUSUMLAR Mahalle/Köy, 174 Ada, 79 Parsel, Taşınmaz tapu kaydında tarla vasfında olup, 4.353,03m² yüzölçümüne sahiptir. Taşınmaz üzerinde tarımsal faaliyet yapılmamaktadır. %15 eğime sahiptir. Üzerinde orman emvali ağaçlar bulunmaktadır. Mahalle merkezine 1 km, İlçe merkezine 4 km uzaklıktadır. Rakım 411-418m arasındadır. Sulama imkanı olmayan, kuru tarım arazisidir. Kadastro yoluna cephesi yoktur.

Adresi : Kusumlar Mah Orhaneli Bursa Orhaneli / BURSA

Yüzölçümü : 4.353,03 m2

İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı köy yerleşik alan sınır çizgisi dışında kaldığından dolayı

Bursa 2020 Yılı 1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni Uygulama Planı Kararları ve Uygulama Hükümlerinin 6.2.4 Tarım Alanları Maddesi Plan Hükümleri kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.

Kıymeti : 3.482.424,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/12/2026 - 14:38

Bitiş Tarih ve Saati : 06/01/2027 - 14:38 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/01/2027 - 14:38

Bitiş Tarih ve Saati : 02/02/2027 - 14:38

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02589241 #ilan.gov.tr