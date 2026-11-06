T.C.

ESKİPAZAR ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLANEN TEBLİGAT

DOSYA NO: 2026/120 Esas

KARAR NO: 2026/165

SANIK: MUHAMMED GÖKHAN DURAN, Kadir ve Halime oğlu, 21/12/1997 Bakırköy doğumlu.

SON BİLİNEN ADRESİ: Yeşiltepe Mahallesi 52. Sokak, Havva Ana Apartmanı, No:27, Daire:2, Zeytinburnu/İSTANBUL

SUÇ: Bilişim Sistemleri, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık

SUÇ TARİHİ: 01/02/2021

KARAR TARİHİ: 04/08/2026

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı dosyasında, sanık Muhammed Gökhan Duran hakkında yapılan yargılama kapsamında;

Karabük 3. Asliye Ceza Mahkemesinin 30/03/2026 tarih, 2026/177 Esas ve 2026/186 Karar sayılı yetkisizlik kararı üzerine dosyanın mahkememize gönderildiği, dosya kapsamı ve yapılan inceleme neticesinde müştekinin suç tarihinde yerleşim yeri adresinin Karabük/Merkez olduğunun anlaşıldığı, yargılama yetkisinin Karabük Asliye Ceza Mahkemelerine ait olduğunun değerlendirildiği,

Bu nedenle mahkememiz ile Karabük 3. Asliye Ceza Mahkemesi arasında olumsuz (zımni) görev uyuşmazlığı bulunduğundan, görev uyuşmazlığının çözümlenmesi amacıyla dosyanın Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 5. Ceza Dairesine GÖNDERİLMESİNE, yargılama giderlerinin görevli ve yetkili mahkemece hükme bağlanmasına 04/08/2026 tarihinde karar verilmiştir.

Sanığın gerekçeli kararın tebliğine yarar adresinin tespiti amacıyla yapılan araştırmalar neticesinde, tebligata elverişli açık adresinin tespit edilememesi nedeniyle gerekçeli kararın 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28 ve devamı maddeleri uyarınca İLANEN TEBLİĞİNE karar verilmiştir.

İşbu ilanın, 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 31. maddesi gereğince son ilan tarihinden itibaren 2 hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağı hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

Basın No: ILN02586923 #ilan.gov.tr