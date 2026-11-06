Örnek No:55*

T.C.

DENİZLİ

5. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2026/31 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmlesi davası nedeniyleaşağıda yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/31 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazınönemli vasıfları:

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Denizli İl, Merkezefendi İlçe, SÜMER Mahalle/Köy, 1341 Ada, 12 Parsel, Tapu kaydına göre tarla özellikli, ancak üzerinde işyeri olarak kullanılan yapı vardır. ...

Adresi : Sümer mahallesi, 2456/1 Sokak, no:4, Merkezefendi/DENİZLİadresli

Yüzölçümü : 140 m2

İmar Durumu : Küçük sanayi alanı, kat adedi:1, bina yük: HMAX.7,50 mt,, taks: -T.Ax1,50,bina derinliğgi:kroki, ön bahçe mes: 5 mt

Kıymeti : 4.663.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: --

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/12/2026 - 10:35

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/12/2026 - 10:35 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/12/2026 - 10:35

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/01/2027 - 10:35

04/11/2026(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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