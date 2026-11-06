Örnek No:55*
T.C.
DENİZLİ
5. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2026/31 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Ortaklığın giderilmlesi davası nedeniyleaşağıda yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/31 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazınönemli vasıfları:
5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Denizli İl, Merkezefendi İlçe, SÜMER Mahalle/Köy, 1341 Ada, 12 Parsel, Tapu kaydına göre tarla özellikli, ancak üzerinde işyeri olarak kullanılan yapı vardır. ...
Adresi : Sümer mahallesi, 2456/1 Sokak, no:4, Merkezefendi/DENİZLİadresli
Yüzölçümü : 140 m2
İmar Durumu : Küçük sanayi alanı, kat adedi:1, bina yük: HMAX.7,50 mt,, taks: -T.Ax1,50,bina derinliğgi:kroki, ön bahçe mes: 5 mt
Kıymeti : 4.663.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: --
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 03/12/2026 - 10:35
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Bitiş Tarih ve Saati : 10/12/2026 - 10:35
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 31/12/2026 - 10:35
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Bitiş Tarih ve Saati : 07/01/2027 - 10:35
04/11/2026(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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