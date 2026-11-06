İLAN T.C. KARS 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

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T.C. KARS 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/202

Davacı Murat Samancı ile davalılar Maliye Hazinesi ve Kars Belediye Başkanlığı arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) dava kapsamında; Kars İli, Merkez,Şehitler Mahallesi 261 ada 9 parsel (eski Bülbül Mahallesi 261 ada 8 parsel) sayılı alanın; doğusunda 261 ada 10 parsel sayılı taşınmaz,güneyinde 261 ada 8 parsel, batısında İnce yol olarak bilinen yol, kuzeyinde ise 2.aralık sokak bulunan dava konusu taşınmazınTMK'nın 713. Maddesi gereğince davacı adına tescili talep edildiğinden bu taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin ve tescile itiraz edenlerin; ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mahkememizin 2025/202 Esas sayılı dava dosyasına müracaat etmeleri gerektiği süre içerisinde müracat edilmediği takdirde; yapılacak yargılama sonucunda taşınmazın davacı adına tescil edilebileceği hususu ilan olunur. 21/10/2026

Basın No: ILN02588092 #ilan.gov.tr