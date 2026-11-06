İLAN T.C. İSTANBUL 24. İCRA CEZA MAHKEMESİNDEN

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T.C. İSTANBUL 24. İCRA CEZA MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/190 Esas

KARAR NO : 2026/408

Davacı Deniz Faktoring A.Ş. ile Sanık Alı Khanı arasında mahkememizde görülen çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme suçundan dolayı sanık Alı Khanı hakkında 369.850,00 -TL adli para cezası ile cezalandırılmasına, adli para cezasının her ay ödenmek koşuluyla 24 eşit taksit halinde ödemesine, taksitlerden birinin zamanında ödenmemesi halinde geri kalan kısmının tamamının tahsil edileceği ve doğrudan hapis cezasına çevrileceğine, Alı Khanı hakkında çek hesabı açma yasağı konulmasına karar verilmiştir.

Söz konusu karar, ALI KHANI'nın tebliğe yarar elverişli adresi bulunamamasından dolayı tebliğ edilememiş olup, kararın ilan tarihinden itibaren yedi (7) gün sonra sanık ALI KHANI 'ya tebliğ yapılmış sayılacağı ihtar ve tebliğ olunur.

Basın No: ILN02587844 #ilan.gov.tr