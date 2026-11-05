T.C.

NEVŞEHİR VALİLİĞİ

İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü

KİRALAMA İHALE İLANI

1. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

a) Adresi: Nevşehir İl Özel İdaresi, Nevşehir

b) İlgili Birim: İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü

c) İletişim: Tel: (0 384 215 10 11 dahili 432) - Faks: (0 384 215 10 18)

2. İHALE KONUSU TAŞINMAZLAR VE İHALEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Nevşehir İl Özel İdaresine ait ve aşağıda detayları belirtilen taşınmaz, Nevşehir İl Özel İdaresi İl Encümeninin kararına istinaden, sadece yerel üretim kooperatiflerinin katılımına açık olarak, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılmıştır.



İhale, 19/11/2026 Perşembe günü aşağıda belirtilen saatte Nevşehir İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonunda, İl Encümeni huzurunda yapılacaktır.

Taşınmazın Bulunduğu Yer / Mevkii Ada / Parsel Tapu Cinsi Kullanım Amacı Kira Süresi Yıllık Muhammen Bedel %3 Geçici Teminat İhale Saati Ürgüp İlçesi / Ortahisar Beldesi 11494 Parsel Ham Toprak Yerel Üretim Kooperatifi Yöresel Ürün Satış Yeri 10 Yıl 14.940.000 TL 448.200,00 TL 10:30

3. ÖDEME ŞARTLARI

Taşınmazın kira bedelleri her yıl peşin olarak tahsil edilecektir.

4. İHALEYE KATILIM ŞARTLARI VE İSTENEN BELGELER

Bu ihaleye yalnızca Nevşehir ili sınırları içerisinde faaliyet gösteren yerel üretim kooperatifleri katılabilir. İhaleye katılmak isteyen kooperatiflerin aşağıdaki belgeleri eksiksiz sunması zorunludur:

Geçici Teminat Dekontu: Nevşehir İl Özel İdaresi Halk Bankası TR 97 0001 2009 6860 0007 0000 77 nolu IBAN hesabına yatırılmış dekont. (Açıklama kısmında: Kooperatif Unvanı, Vergi No, Ada/Parsel bilgisi ve Geçici Teminat Bedeli yer almalıdır.)

Kooperatif Kuruluş ve Tescil Belgeleri: Kooperatifin kuruluşunu, tescilini ve güncel durumunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi/Faaliyet Belgesi ile onaylı Kooperatif Ana Sözleşmesi.

İhaleye Katılım Yetki Kararı: Kooperatif yetkili organının (Yönetim Kurulu vb.), ihaleye katılma, teklif verme ve sözleşme imzalamaya ilişkin aldığı onaylı karar.

Temsil ve İmza Belgeleri: Kooperatifi temsil ve ilzama yetkili kişilere ait Noter Onaylı İmza Sirküleri ve Kimlik Fotokopileri.

Vekalet Durumu (Varsa): Vekaleten katılım halinde, kooperatif adına hareket edilebileceğini gösteren Noter Onaylı Vekaletname ve vekilin Noter Onaylı İmza Beyannamesi.

İkametgah ve İletişim Bilgileri: Kooperatifin kanuni merkez adresini ve iletişim bilgilerini içeren beyan belgesi.

Şartname Onayı: Her sayfası yetkili kişi/kişilerce imzalanmış ve kaşelenmiş ihale şartnamesi.

5. KULLANIM AMACI VE ÖZEL ŞARTLAR

Kiraya verilecek taşınmaz; sadece kooperatif ortaklarınca üretilen veya Nevşehir ve çevresindeki yerel üreticilerden temin edilen yöresel ve yerel üretim ürünlerinin satış, tanıtım ve pazarlama yeri olarak kullanılacaktır. Amacı dışında kullanımı ve üçüncü şahıs/şirketlere devri yasaktır.

6. BAŞVURU YERİ VE SAATİ

İstenilen belgelerin 18/11/2026 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Nevşehir İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğüne teslim edilmesi zorunludur.

7. İDARENİN YETKİSİ

İdare, 2886 sayılı Kanunun 29. maddesi gereğince ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

İLAN OLUNUR.

Basın No: ILN02580751 #ilan.gov.tr