Örnek No:55*

T.C.

KIRIKKALE 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2026/6 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/6 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kırıkkale İl, Balışeyh İlçe, Yenilli Köyü, Mantaş Mevkii, 112 Ada, 14 Parsel;Kadastroparselidir. Vasfı Müfrez tarla'dır. Parselin % 3-4eğime ve killi-tınlı, sığ, kireçsiz kahverengi toprak yapısına sahip 2. sınıf tarım arazisi olduğu tespit edilmiştir. Toprak yapısının tarım arazisi niteliğinde olduğu görülmüştür. Üzerinde halihazırda herhangi bir yapılaşma bulunmamaktadır. Arazi yapısı, hafif eğimli bir topoğrafik yüzeye sahiptir. Geometrik şeklinin olmadığı görülmüştür. Elektrik, su, doğalgaz gibi belediyenin sağlamış olduğu teknik altyapı hizmetlerinden faydalanmamaktadır. Köy Merkezine 2,15km mesafededir. Şehir Merkezine, Valilik ve Adliye binasına uzaklığı 33 km,yapılaşmanın düşük yoğunlukta olduğu, gayrimenkul değerinin ve satın alma oranının orta seviyede olduğu bir konumdadır.

Adresi : Kırıkkale İli, Balışeyh İlçesi, Yenilli Köyü 112 Ada 14 Parsel

Yüzölçümü : 70.564,56 m2 - İmar Durumu:Yok - Kıymeti: 5.645.164,80 TL - KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/06/2027 - 14:30 - Bitiş Tarih ve Saati: 15/06/2027 - 14:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/07/2027 - 14:30 - Bitiş Tarih ve Saati: 08/07/2027 - 14:30

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kırıkkale İl, Balışeyh İlçe, Yenilli Köyü, Mantaş Mevkii, 112 Ada, 9 Parsel; Kadastroparseli olup, tapudaki vasfıMüfrez Tarla'dır. Parselin % 3-4eğime ve killi-tınlı, sığ, kireçsiz kahverengi toprak yapısına sahip 2. sınıf tarım arazisi olduğu tespit edilmiştir. Toprak yapısının tarım arazisi niteliğinde olduğu görülmüştür. Üzerinde halihazırda herhangi bir yapılaşma bulunmamaktadır.Arazi yapısı, düz bir topoğrafik yüzeye sahiptir. Geometrik şeklinin kısmen dikdörtgen olduğu görülmüştür. Elektrik, su, doğalgaz gibi belediyenin sağlamış olduğu teknik altyapı hizmetlerinden faydalanmamaktadır. Köy Merkezine 2,15 km mt mesafededir. Şehir Merkezine, Valilik ve Adliye binasına uzaklığı 35 km, Taşınmaz yapılaşmanın düşük yoğunlukta olduğu, gayrimenkul değerinin ve satın alma oranının orta seviyede olduğu bir konumdadır.

Adresi : Kırıkkale İli, Balışeyh İlçesi, Yenilli Köyü 112 Ada 9 Parsel

Yüzölçümü : 164.696,41 m2 - İmar Durumu:Yok - Kıymeti: 8.234.820,50 TL - KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/06/2027 - 10:00 - Bitiş Tarih ve Saati: 17/06/2027 - 10:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/07/2027 - 10:00 - Bitiş Tarih ve Saati: 12/07/2027 - 10:00

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kırıkkale İli, Merkez İlçesi, Yenidoğan Mahallesi (Tapuda: Hüseyin Kahya Mahallesi), Barbaros Hayrettin Caddesi, imarın 5430 ada 13 parselinde kain, No:36/B (2 no.lu dükkan) adresinde yer almaktadır. Cadde, araç trafiğine kapalıdır. Parsel, 96,00 m² arsa üzerine betonarme olarak bitişik nizam inşa edilmiştir.Ana binada, 2 adet dükkan yer almaktadır. Bina; bodrum + zemin + 2 normal kat olmak üzere 4 katlıdır.Binanın yaşı, yaklaşık 30-35 yıl civarındadır.Binada asansör ve otopark mevcut değildir.Dava konusu taşınmaz, dükkan niteliklidir. Dükkanın girişi, zemin kat seviyesinden ve Barbaros Hayrettin Caddesi üzerinden sağlanmaktadır.Dava konusu dükkan; bodrum + zemin + 2 normal kattan oluşmaktadır.Halihazırda; 1 ve 2 no.lu bağımsız bölümler, aradaki duvar kaldırılmak suretiyle birlikte kullanılmaktadır.Dükkan, kiracı tarafından ayakkabı ve çanta satış mağazası olarak işletilmektedir. Dükkan zemin kat alanı, net 40,00 m² olmak üzere; toplamda 160,00 m²dir.Dükkanın ön cephesi cam vitrin, üst katları ise reklam panoları ile kapatılmış vaziyettedir.Alt ve üst katlar depo olarak kullanılmaktadır.Dükkanın zeminleri seramik kaplı, duvarları ve tavanı alçı sıva üzeri boyalıdır.Dükkanın iç mekanı, kiracının ihtiyaçları doğrultusunda dizayn edildiği görülmüştür. İmar durumu; niteliği arsa olan taşınmaz imar planında bitişik nizam 5 katlı Hmax:15,50 konut+ticaret yapılaşma düzenli alanda kalmaktadır.

Adresi : Kırıkkale İli, Merkez ilçesi, Hüseyinkahya 1. Kısım Mah. 5430 Ada 13 Parsel -/Zemin/-/2

Yüzölçümü : 96,00 m2 - Arsa Payı: 52/104 - İmar Durumu: Yukarıda açıklanmıştır.

Kıymeti : 13.000.000,00 TL - KDV Oranı: %20 Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/06/2027 - 11:00 - Bitiş Tarih ve Saati: 17/06/2027 - 11:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/07/2027 - 11:00 - Bitiş Tarih ve Saati: 12/07/2027 - 11:00

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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