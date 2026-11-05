T.C.

ADANA

10. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2024/257 Esas 16/10/2026

İ L A N

Davacı GELECEK VARLIK YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ ileDavalılar , ABDULKADİR KARATAŞ, AYDIN ADLI, AYŞE KOCAOĞLAN, ERKAN HATİPOĞLU, GÜLSÜM ÖZEN, HALİL ARLI, İZZET ARLI, KEZİBAN KARATAŞ, MEHMET KARATAŞ, MUZAFFER KARATAŞ, MÜCAHİT SEYMEN, SEDA BİLDİK, SUNA ATEŞ, SÜHEYLA KARATAŞ, ŞÜKRÜ DEMİRTAŞ, YASEMİN BAYAZITOĞLU, ZEYNEP DEĞER arasında mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davası nedeniyle; Tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen davalı olan Mustafa ve Emine Kızı Kn:(SN:32839635), 1953 doğumlu; AYŞE KOCAOĞLAN 'a 24/05/2026 tarihli bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla raporda özetle; Dava konusu Adana İli, Seyhan İlçesi, Şakirpaşa Mahallesi, 9966 Ada, 7 Parsel sayılı taşınmazın ortaklığın satış sureti ile giderilmesini talep edilmiş olup, 3194 sayılı imar kanunun ilgili maddelerine göre taşınmazın şu andaki durumu, hissedarların durumu dikkate alındığında, aynı ile ifrazının mümkün olmadığı ivaz ilavesi ile taksiminin mümkün olamayacağı ancak taşınmazın satışı ile elde edilecek paranın taksimi sureti ile paydaşlığın giderilebileceğini içerir ayrıntılı rapor sunulduğu, raporun tam metnine Mahkememize müracaat yoluyla ulaşılabileceği hususları ile ayrıca; söz konusu bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince işbu ilan tarihinden itibaren 2 hafta içinde itiraz edilmediği taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağı hususu ihtar ve davetiye yerine geçerli olmak üzere davalı AYŞE KOCAOĞLAN'a ilanen tebliğ olunur.

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