T.C. KUŞADASI 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/79 Esas

İ L A N

Davacı Cihan Çamkıran tarafından Kuşadası Mal Müdürlüğü aleyhine açılan TMK 713. maddesine göre Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle; mahkememizin duruşmasında verilen ara karar gereğince ilan yapılmasına karar verilmiş olup, davacı vekili dava dilekçesinde Aydın, Kuşadası, Davutlar Mah., Sivritepe Mevki 996 ada 2 parselde kayıtlı arazi arasında kalan Aydın, Kuşadası, Davutlar Mah. Sivritepe Mevki 995 ada 1 parselde kayıtlı arazinin kuzeyi ve doğusunda bulunan, dava konusu Aydın, Kuşadası, Davutlar Mah. Sivritepe mevkinde bulunan henüz kadastro işlemi ve parselasyon işleme yapılmadığından ada parseli mevcut olmayan 26.000 m2 yüz ölçümlü araziyi müvekkilinin yaklaşık 40 yıldır sürekli, davasız, kavgasız, aralıksız, malik sıfatıyla ekip biçip ve kullandığını, hiç bir ihtilafla karşılaşmadığını bu nedenle dava konusu taşınmazın TMK 713. Maddesi uyarınca müvekkili Cihan Çamkıran adına tapuya tesciline karar verilmesini talep etmekle dava konusu edilen yer ile ilgili olarak hak iddia edenlerin iş bu ilanın en son ilan tarihinden itibaren 3(üç) ay içerisinde mahkememizin yukarıdan esas numarası yazılı dosyasına müracaat etmeleri hususu ilan olunur.

Basın No: ILN02585270 #ilan.gov.tr