İ L A N

T.C. KOCAALİ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/58 Esas

Mahkememizde görülmekte olan Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Çevrilmesi davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce davalı Şirin AYACHI (M*****A ve E*****A'dan olma **/**/1973 doğumlu, T.C: 204*****504)'ın, dava dilekçesinde belirtilen adresine duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış ise de, tebligat işlemi gerçekleştirilemediğinden, dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 22/01/2027 günü saat: 09:50'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02585742 #ilan.gov.tr