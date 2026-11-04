T.C. İSTANBUL 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

ESAS NO : 2020/566

İ L A N

Davacı, MÜFLİS ASYA KATILIM BANKASI A.Ş İFLAS İDARESİ ile davalılar ABDURRAHMAN SELÇUK BERKSAN, CEMİL ÖZDEMİR, MUSTAFA ŞEVKİ KAVURMACI, SALİH SARIGÜL, TACETTİN NEGİŞ, TAHSİN TEKOĞLU, ÜNAL KABACA arasında mahkememizde görülmekte olan Tazminat (Bankacılık İşlemlerinden Kaynaklanan), Ticari Şirket (Genel Kurul Kararının İptali İstemli) esas ve birleşen davalar nedeniyle;

Mahkememizin esas ve birleşen İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2020/575 Esas sayılı dosyasında dava dilekçesinde adı geçen davalı;

SALİH SARIGÜL - (T.C. No:12995759962) - VAN ili, ERCİŞ ilçesi, CAMİKEBİR mah/köy, 3 Cilt, 52 Aile sıra no, 4 sırada nüfusa kayıtlı, ABDULKERİM ve SEYRİ oğlu, 01/01/1955 doğumlu,

Tüm araştırmalara rağmen açık adresinin tespit edilemediği, adresinin meçhul olduğu ve hakkında arama kaydı bulunduğu dosya içeriğiyle sabit olduğundan duruşma gün ve saatinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 04/03/2027 günü saat: 13:45'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu ve duruşma gün ve saati ilanen tebliğ olunur.

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