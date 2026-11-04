T.C. GAZİOSMANPAŞA 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2026/356 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER :İstanbul ili, Arnavutköy ilçesi, Sazlıbosna Mah
ADA NO : 0 Ada
PARSEL NO : 5363 Parsel
MALİKİN ADI VE SOYADI : ŞAKİRE SÜRMEN
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/356 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 28.10.2026
Basın No: ILN02586092 #ilan.gov.tr