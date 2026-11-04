T.C. GAZİOSMANPAŞA 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/356 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER :İstanbul ili, Arnavutköy ilçesi, Sazlıbosna Mah

ADA NO : 0 Ada

PARSEL NO : 5363 Parsel

MALİKİN ADI VE SOYADI : ŞAKİRE SÜRMEN

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/356 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 28.10.2026

Basın No: ILN02586092 #ilan.gov.tr