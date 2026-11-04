T.C. GAZİOSMANPAŞA 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/353 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : İstanbul ili Arnavutköy ilçesi Sazlıbosna Mah

ADA NO : 0

PARSEL NO : 5487

MALİKİN ADI VE SOYADI : Doğan Asker vd.

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Karayolları Genel Müdürlüğü

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/353 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 28.10.2026

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