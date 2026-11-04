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T.C. ELBİSTAN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/567 Esas

DAVACILAR : FAHRİ KILIÇ - 44977702796

FARUK KILIÇ - 44974702850

DAVALILAR : CEM DEPREM - 57091299080

İSMET ÇOLAK - 60082199320

NURSEL ÇİÇEK - 50677513082

Davacılar tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 22/12/2026 günü saat: 11:55'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 14.10.2026