İ L A N
T.C. ELBİSTAN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/567 Esas
DAVACILAR : FAHRİ KILIÇ - 44977702796
FARUK KILIÇ - 44974702850
DAVALILAR : CEM DEPREM - 57091299080
İSMET ÇOLAK - 60082199320
NURSEL ÇİÇEK - 50677513082
Davacılar tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Durusma Günü: 22/12/2026 günü saat: 11:55'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 14.10.2026
Basın No: ILN02586084 #ilan.gov.tr