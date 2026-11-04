Örnek No:55*

T.C. ÇANAKKALE 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/45 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/45 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Çanakkale İl, Eceabat İlçe, KİLİTBAHİR Köy, Numanağa Mevkii, 182 Ada, 30 Parsel, detaylarına esatis.uyap.gov.tr adresinden erişilebilecektir.

Adresi :Kilitbahir Köyü Merkezinin Güney Yönünde Konumlu, Limana 690 Metre Mesafede Ve Eceabat İl Merkezinin Güneydoğu Yönünde Kalmakta Eceabat / ÇANAKKALE

Yüzölçümü : 1.499,95 m2

Kıymeti : 5.999.800,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/08/2027 - 10:00

Bitiş Tarih ve Saati : 01/09/2027 - 10:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/09/2027 - 10:00

Bitiş Tarih ve Saati : 01/10/2027 - 10:00



2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Çanakkale İl, Eceabat İlçe, KİLİTBAHİR Mahalle/Köy, Köyiçi Mevkii, 190 Ada, 4 Parsel detaylarına esatis.uyap.gov.tr adresinden erişilebilecektir.

Adresi : 190 Ada 4 Parsel Kilitbahir Eceabat / ÇANAKKALE

Yüzölçümü : 87,62 m2

Kıymeti : 3.467.782,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/08/2027 - 11:02

Bitiş Tarih ve Saati : 01/09/2027 - 11:02 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/09/2027 - 11:02

Bitiş Tarih ve Saati : 01/10/2027 - 11:02



3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Çanakkale İl, Eceabat İlçe, KİLİTBAHİR Mahalle/Köy, 266 Ada, 1 Parsel detaylarına esatis.uyap.gov.tr adresinden erişilebilecektir.

Adresi :Köyü Merkezinin 2 Km Güneybatı Yönünde Konumlu, Limana 2200 Metre Mesafede Ve Eceabat İl Merkezinin Güney Yönünde Kalmakta Olup İlçe Merkezine Kuşuçuşu 5,2 Km Yaklaşık Olarak Mesafelerde Konumludur Eceabat / ÇANAKKALE

Yüzölçümü : 5.257,86 m2

Kıymeti : 1.577.358,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/08/2027 - 12:04

Bitiş Tarih ve Saati : 01/09/2027 - 12:04 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/09/2027 - 12:04

Bitiş Tarih ve Saati : 01/10/2027 - 12:04

01/10/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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