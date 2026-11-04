İ L A N

T.C. ANKARA 29. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/1426

DAVALI : İLKNUR KENEZ

Davacı İsmail Güngör tarafından açılan ortaklığın giderilmesi davasında, Ankara ili Çankaya ilçesi, Aziziye Mahallesi 29334 ada 2 parselde bulunan 56 numaralı bağımsız bölüm için ortaklığın paydaşlar arasında satış suretiyle giderilmesi talebiyle dava açıldığı anlaşılmış olup, HMK.nun 317 vd. maddeleri gereğince dava dilekçesi ve vakıalara ilişkin delilerin davalıya tebliğine, davalının iki hafta içerisinde cevap verebileceği, cevap dilekçesindeki vakıalara ilişkin delillerini taraf sayısından bir fazla Mahkemeye ibraz etmesi, davalının, cevap dilekçesi vermediği veya cevap dilekçesi ekinde delillerini dosyaya ibraz etmediği, başka yerlerden getirtilecek belge ve dosyaların bulunabilmesini sağlayıcı açıklamayı yapmadığı takdirde; davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağı hususunun ve duruşmanın 19/02/2027 günü saat 10:30'a bırakıldığı ilanen tebliğ ve ihtar olunur.21/10/2026

Basın No: ILN02585768 #ilan.gov.tr