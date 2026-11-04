T.C. ANKARA 13. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/575

Davalı Rıza Murat Karaşen; Kızılırmak Mah. 1433 Sok. No:37/22 Çankaya/ANKARA

Mahkememizin 2025/575 esas sayılı dosyasında davacı Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yöneticisi A.Ş tarafından davalı Rıza Murat Karaşen, Emre Huri, İlkan Tatar, Murat Bozkurt, Halis Bilge, Halil İbrahim Acar, Burak Yurtsever hakkında açılan tazminat davasında tebligat yapılamayan davalı Rıza Murat Karaşen'e ilanen tebligat yapılmasına karar verildiğinden bilirkişiler Vedat Kaman, Mustafa Bayram Mısır ve İsrafil Zor tarafından düzenlenmiş olan 12.10.2026 tarihli raporun sonuç bölümünde "bilgisayar üzerinden yapılan mali kayıtların incelenmesinde yöneticilerin şirketi zarara uğrattığına dair herhangi bir bulguya rastlanılmadığı, davacı itirazlarındaki varsayıma dayalı sair hususların kabul ve takdiri mahkemeye ait olduğundan terditli hesabın rapor içeriğinde gösterildiği" ifade edilmiş olup bu rapora karşı HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız hususu tarafınıza ilanen tebliğ olunur. 23.10.2026

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