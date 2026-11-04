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İstanbul BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 5. HUKUK DAİRESİNDEN

ESAS NO : 2024/2334 Esas

KARAR NO : 2026/1473

Dairemizin yukarıda esas ve karar numarası yazalı 10/11/2026 tarihli ilamı ile ;

Davacı DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından davalılar Metin YETKİN ve diğerleri aleyhine açılan Kamulaştırma (Taşınmazın Tescili İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

" HÜKÜM :Ayrıntısı ve gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

A)1-Bir kısım davalılar vekili Av.Av. Belgin Kesgin Tan'ın istinaf başvurusunun HMK'nun 353/1-b/1 maddesi gereğince ESASTAN REDDİNE,

2-Davacı idare vekilinin istinaf başvurusunun kısmen KABULÜ ile; Yukarıda açıklanan nedenlerle, Gaziosmanpaşa 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 30/11/2021 tarih, 2020/486-2021/773 sayılı kararının KALDIRILMASINA,

B)1-Davanın KISMEN KABUL, KISMEN REDDİ İLE, İstanbul İli, Arnavutköy İlçesi, Sazlıbosna Mahallesi, 5800 parsel sayılı taşınmazda davalılar Hasibe İlkbaş ve Hilmi Demirbay adına 1/4'er hisse ile kayıtlı tapu kaydının iptali ile, tüm takyidatlardan ari bir şekilde davacı idare adına tapuya kayıt ve tesciline,

2-Davalılar Müslime Demirbay ve Melek Demirbay aleyhine açılan davanın reddine,

3-Hükmün İİK madde 28 gereği ilgili tapu müdürlüğüne gönderilmesine,

4-Harçlar Yasası uyarınca davacı kurum harçtan muaf olduğundan harç alınmasına yer olmadığına,

5-Yargılama giderlerinin davacı idare üzerinde bırakılmasına,

6-Hüküm tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca maktu 45.000,00-TL vekalet ücretinin davacı idareden alınarak kendisini vekille temsil ettiren davalı Müslime Demirbay ve Melek Demirbay mirasçılarına verilmesine,

7-Davacı idare kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi hükümleri göz önüne alınarak takdir edilen 45.000,00-TL vekalet ücretinin davalılar Hasibe İlkbaş ve Hilmi Demirbay mirasçılarından alınarak davacı idareye verilmesine,

8-Taraflarca yatırılan gider avansından, yapılama yargılama giderlerinin mahsubu ile bakiye kalması halinde, karar kesinleştiğinde HMK. 333 gereği ilgili tarafa iadesi,

İSTİNAF HÜKÜMLERİ:

9-Davacı idare harçtan muaf olduğundan, harç konusunda karar verilmesine yer olmadığına,

10-Alınması gereken 732,00-TL istinaf karar harcından, peşin alınan 80,70-TL harcın mahsubu ile bakiye 696,10-TL harcın istinafa başvuran davalı taraftan alınarak hazineye gelir kaydına,

11-Yapılan istinaf yargılama giderlerinin istinafa başvuran taraflar üzerinde bırakılmasına,

12-İstinaf incelemesi sırasında duruşma açılmadığından vekalet ücreti takdirine yer olmadığına,

Dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda, 6100 sayılı HMK.nun 361. maddesi uyarınca kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık yasal süre içerisinde Yargıtay nezdinde temyiz kanun yolu açık olmak üzere oy birliği ile karar verildi. "

şeklinde verilen Dairemiz karar ilamının ve DSİ Genel Müdürlüğü vekili Av. Didem KUNDAKÇI tarafından 28/09/2026 tarihli temyiz dilekçesi ile" Dairemiz karar ilamının Bozulmasına ve davanın tam kabulüne karar verilmesi" şeklinde temyiz edilmiş olmakla ,

Dahili davalı Mahmut ve Kadriye oğlu, 1985 doğumlu, 322***322 TC kimlik numaralı Metin Yetkin'e tebligat yapılamadığından : verilen bu karara karşı kararın usulen taraflardan her birine tebliğ tarihinden itibaren HMK 345.maddesi uyarınca 2 haftalık süre içerisinde Yargıtay nezdinde Temyiz Yasa Yoluna başvurulabileceğine dair kararın ve Dairemiz kararına karşı davacı vekilince verilen temyiz dilekçesinin İş bu ilanın gazetede yayımlandıktan sonra 15(onbeş) gün sonra METİN YETKİN' e tebliğ yerine geçmek üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 26/10/2026

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