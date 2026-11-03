Örnek No:55*

T.C. MERZİFON (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2026/41 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/41 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Amasya İli, Merzifon İlçesi, Bağlarbaşı Mah., 1524 Ada, 85 Parsel, boş arsadan ibaret olduğu, ayrı nizam 5 kat inşaat yapmaya müsaadeli, yüzölçümü : 508 m2,

Kıymeti : 6.604.000,00 TL

KDV Oranı : %10

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/12/2026 - 10:31 Bitiş Tarih ve Saati : 22/12/2026 - 10:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/01/2027 - 10:31 Bitiş Tarih ve Saati : 19/01/2027 - 10:31

27/10/2026

Basın No: ILN02584605 #ilan.gov.tr