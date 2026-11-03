T.C. MERSİN 5. AİLE MAHKEMESİ

Sayı : 2025/649 Esas 29.09.2026

-İLAN-

Davacı , GÜLER HAMOUDEH ile Davalılar , FATMA HAMOUDEH, WAEL KRİTEM arasında mahkememizde görülmekte olan Babalık (Soybağının Reddi) davası nedeniyle;

Davalı ALİ ve NOUR ALHUDA oğlu/kızı, 13/12/1983 doğumlu, 99299669234 TC kimlik numaralı WAEL KRİTEM aleyhine açılan ve halen mahkememizde devam eden Soybağının reddi davasında adı geçen davalının adresi tespit edilemediğinden, dava dilekçesi ve tensip zaptı kendisine tebliğ edilememiş olmakla ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

HMK'nın 127. maddesine göre dava dilekçesinin davalı Wael KRİTEM işbu ilanın yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılarak, tebliğinden itibaren İKİ HAFTA içinde cevap dilekçesini ibraz etmesi, İKİ HAFTALIK cevap süresi içinde HMK'nın 116. maddesi gereği İLK İTİRAZLARINI ileri sürebileceği, aksi halde ilk itirazların dinlenmeyeceği ve cevap dilekçesini ibraz etmediği takdirde HMK'nın 128. maddesine göre davacının ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağı hususu ve ayrıca HMK'nun 129/2 ve 121. maddelerine göre cevap dilekçesinde belirttiği belgelerin asıl veya örneklerini dilekçesine eklemesi ve başka yerden getirilecek belgeler ve dosyalar için de bunların bulunabilmesini sağlayıcı bilgi vermesi hususları İLANEN TEBLİĞ OLUNUR

Basın No: ILN02581599 #ilan.gov.tr