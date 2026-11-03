T.C. KARABÜK 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

İ L A N

ESAS NO : 2023/1701 Esas

KONU : İlanen Tebligat

DAVACI : 1- Niyazi ÖZDEM TCKN:50251846124

2- Bekir ÖZDEM TCKN:50239846580

DAVALI : 1- İBRAHİM YAVUZ ve diğerleri

Davacı dava dilekçeside; Karabük ili Merkez ilçesi Karaşar köyü 139 Ada 96 Parsel sayılı taşınmazın ortaklığının satış suretiyle giderilmesini talep etmiştir.

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün HMK nun 122. maddesi gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava dilekçesi ile tensip zaptının HMK nun 122. maddesi davalıya tebliğine, HMK nun 122,128 ve 317, 318, 319 md. gereği dava dilekesi ile tensip zaptının davalıya tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içinde davaya cevap vermediğiniz ve bu süre içinde cevap dilekçesi vermemeniz halinde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakaların tamamını inkar etmiz sayılacağınız ayrıca durusma Günü: 24/11/2026 günü, saat: 09:05'dea duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu ilanen tebliğ olunur.14/10/2026

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