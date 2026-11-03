T.C. İSTANBUL 1. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

DOSYA NO : 2026/158 Esas

KARAR NO : 2026/356

Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 13/10/2026 tarihli ilamı ile TCK'nun 142/2-h maddesinden beraatine karar verilen ASÇ'e ilişkin kamu davasının MÜŞTEKİSİ olan Ahmed ve Ayash kızı, 1971 Halep doğumlu AHED SHANNO tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar kendisine tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE, İNTERNET HABER SİTESİNDE ve ayrıca BASIN İLÂN KURUMU İLAN PORTALINDA İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 02.11.2026

Basın No: ILN02584619 #ilan.gov.tr