T.C. GAZİANTEP 13. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/218 Esas 19.10.2026

Konu : İlan hk

İLAN METNİ

Davacı, SEDAT YILMAZ ile Davalı, GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davası nedeniyle;

Mahkememizin 16/10/2026 Tarihli Duruşma Ara Karar Gereğince; Davaya konu Gaziantep ili, Şahinbey ilçesi, Budak Mahallesi, Evseret Mevki 109 Ada 1 Parsel'de bulunan 10.165,00 m² 'lik taşınmazın gazetede bir defa ilan yapılamasına karar verilmiş olup duruşma tarihinden önce ilan yapılarak mahkememize bilgi verilmesi rica olunur.

Duruşma Tarihi: 22/01/2027 Duruşma Saati: 10:55

Basın No: ILN02584093 #ilan.gov.tr